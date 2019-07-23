Житель Барановичей оштрафован на Br2,5 тыс. за нелегальный извоз

Источник материала: Виртуальный Брест

Жителя Барановичей привлекли к административной ответственности за неоднократное оказание услуг по перевозке пассажиров с нарушением законодательства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Брестской области.





На своем автомобиле в середине июня местный житель перевез пассажиров из Барановичей в пригородную деревню Антоново. За свои услуги он взял деньги. Сотрудники инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Барановичи в отношении водителя составили протокол по ч.1-1 ст.12.7 (незаконная предпринимательская деятельность) КоАП. При этом мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Суд признал горожанина виновным и подверг его взысканию в виде штрафа в размере 100 базовых величин, что составляет Br2550.

Постановление о наложении административного взыскания не обжаловалось, вступило в законную силу.