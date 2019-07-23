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Житель Барановичей оштрафован на Br2,5 тыс. за нелегальный извоз
24.07.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Жителя Барановичей привлекли к административной ответственности за неоднократное оказание услуг по перевозке пассажиров с нарушением законодательства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Брестской области.
На своем автомобиле в середине июня местный житель перевез пассажиров из Барановичей в пригородную деревню Антоново. За свои услуги он взял деньги. Сотрудники инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Барановичи в отношении водителя составили протокол по ч.1-1 ст.12.7 (незаконная предпринимательская деятельность) КоАП. При этом мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
Суд признал горожанина виновным и подверг его взысканию в виде штрафа в размере 100 базовых величин, что составляет Br2550.
Постановление о наложении административного взыскания не обжаловалось, вступило в законную силу.
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Жителя Барановичей привлекли к административной ответственности за неоднократное оказание услуг по перевозке пассажиров с нарушением законодательства,...
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