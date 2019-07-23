«Соседи» отправили 14 белорусских пар в Париж и разыграли автомобиль

14 белорусов получили путевки на двоих в Париж, а жительнице Осипович достался новый автомобиль за то, что все они делали покупки от 10 рублей в магазинах «Соседи». Известная сеть подвела итоги масштабной игры.

Каждую неделю возможность улететь на «французские каникулы» получали по два счастливчика. Всем победителям достались недельные туры на двоих в Париж с посещением Диснейленда и обзорной экскурсией по самому романтическому городу.

Всего «Соседи» разыграли свыше 1400 подарков. Главный приз – автомобиль – нашел свою владелицу в финальном туре. Компактный кроссовер Citroen C3 выиграла жительница Осипович, которая сделала счастливую покупку в местном магазине.

«Французские каникулы» оказались крайне популярны: за 7 недель игры было выдано свыше 100 тысяч игровых кодов. Больше всего претендентов на призы было из Минска, но высокая активность пришлась и на регионы.

«Мы решили по-соседски устроить покупателям «французские каникулы». Поэтому каждую неделю отправляли по две семьи в парижский Диснейленд, а напоследок еще и разыграли автомобиль – тоже, кстати, французский. Число участников превзошло все ожидания, что отчасти объясняется простыми правилами: каждый мог сделать покупку на 10 рублей и получить шанс выиграть хорошие призы», – поясняют в сети «Соседи».

«Французские каникулы» позволяли выиграть призы тем, кто совершит покупки в «Соседях» с бонусной картой «Купилка» на сумму от 10 рублей в чеке. Обязательным условием была покупка товаров-партнеров, которые были обозначены специальными ценниками, на сумму от 2 рублей. Призы разыгрывали каждую неделю с 7 июня по 19 июля.