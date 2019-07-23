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Роналду прыгнул на полицейского, задерживающего фаната

24.07.2019 11:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время тренировки команды в Сингапуре португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подшутил над полицейским, пишет championat.

В ходе тренировки на поле прорвался фанат, которого поспешили задержать дежурившие там полицейские. В этот момент Роналду в шутку прыгнул на одного из них. Коп остался удивлен поведением португальца, а его шутку оценил Гонсало Игуаин, который не смог удержаться от смеха.

Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 117 млн. В минувшем сезоне 34-летний форвард принял участие в 31 матче итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 21 забитого мяча (пять — с пенальти), а также отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

 
 
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Коп остался удивлен поведением португальца.
 
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