Скандинавский барьер. Чего ждать БАТЭ и «Шахтеру» во втором раунде еврокубков

Источник материала: Tut.by

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После первого раунда еврокубков Беларусь потеряла половину своих представителей. Минское «Динамо» и «Витебск» быстро вылетели, но БАТЭ и «Шахтер» борьбу продолжают. Накануне первых матчей второй стадии SPORT.TUT.BY рассказывает, чего ждать золотому и серебряному призерами чемпионата на этом этапе.

Борисовский БАТЭ после драматичной победы над «Пястом» сыграет с норвежским «Русенборгом» . И если польский клуб растерял свое преимущество во многом из-за отсутствия опыта в еврокубках, то в случае с норвежским чемпионом на это рассчитывать не приходится.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Русенборг» регулярно играет в еврокубках, причем часто добирается до группового этапа. Но если в конце 90-х — начале 2000-х «тролли» были завсегдатаем Лиги чемпионов, то теперь чаще играют в группе Лиги Европы. Как и БАТЭ, «Русенборг» частенько снимает скальпы топ-клубов. Да, «Реал» и «Милан» были обыграны довольно давно, но две победы над «Аяксом» еще совсем свежи.

Нынешний сезон пока сложно назвать успешным для 26-кратного чемпиона Норвегии. Мягко говоря, спорное расставание с главным тренером Коре Ингебритсеном, который выиграл с командой семь трофеев за четыре года, негативно сказалось на форме «Русенборга». Клуб из Трондхейма ужасно начал сезон, находясь после шести туров в зоне вылета. После этого начался подъем, но до борьбы за титул еще далеко. На данный момент «Русенборг» — крепкий середняк чемпионата Норвегии.

Главная (и единственная) звезда команды — Никлас «Лорд» Бендтнер. Датский форвард играл за «Арсенал» и «Ювентус», но не закрепился там из-за непростого характера. В «Русенборге» он начал здорово, но постепенно растерял форму, а теперь не проходит даже в запас. В этом году Никлас в пяти матчах не забил ни одного гола, а в последние пару месяцев вообще не тренируется с командой и только тусуется со своей подружкой.

В его отсутствии новый главный тренер «Русенборга» Эйрик Хорнеланд делает ставку на проверенных бойцов: надежного вратаря Андре Хансена, стабильных защитников Торе Регинюссена и Биргера Мелинга, креативного хавбека Мике Йенсена, нигерийского бегунка Самуэля Адегбенро и сменившего Бендтнера в качестве наконечника Александра Содерлунда.

«Русенборг» играет по схеме 4−3−2−1 с тремя центральными полузащитниками и атакующими флангами и, как и БАТЭ, зависим от опытных футболистов.

Интересно, что сразу после жеребьевки букмекеры считали фаворитом противостояния БАТЭ, но постепенно их взгляды поменялись. Аналитики БК Favbet дают коэффициент 2,03 на проход БАТЭ, на «Русенборг» — 1,79. Что касается непосредственно сегодняшнего матча, то здесь следующие расклады: победа БАТЭ — 2,36, ничья — 3,41, победа «Русенборга» — 3,30.

Скандинавский клуб ждет во втором раунде и другой белорусский клуб — «Шахтер». «Горнякам» предстоит сломить сопротивление датского «Эсбьерга».



Фото: ФК «Шахтер»

Клуб из одноименного города еще год назад играл во втором дивизионе, но вернулся в элиту и сразу же стал третьим. И если «Русенборг» делает ставку на местных футболистов, то в «Эсбьерге» полно легионеров. Например, в атаке зажигают молодой румын Адриан Петре и украинец Юрий Яковенко, а ведущим опорником команды является грузин Лаша Парунашвили.

Интересно, что несколько недель назад «Эсбьерг» подписал бывшего полузащитника «Шахтера» финна Пири Сойри. Именно он забил пока единственный гол команды в новом сезоне датской суперлиги. В двух стартовых матчах соперник «горняков» набрал лишь одно очко и занимает 12-е место.



Пири Сойри. Фото: ФК «Шахтер»

Впрочем, Favbet считает, что «Шахтеру» просто не будет. Коэффициент на проход солигорчан — 2,09, датчан — 1,69. На матч в Солигорске следующие расклады: победа «Шахтера» — 2,13, ничья — 3,15, победа «Эсбьерга» — 3,50.

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