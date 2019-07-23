Жестокий цирк! Посмотрите, как везли слонов из Италии в российский Якутск





Слонов было два





Тем временем местные жители создали петицию о запрете цирков с участием диких животных в Якутии. По данным на утро 24 июля под ней подписались больше 12 тысяч человек.





Они требуют, чтобы правительство и глава города проверили законность данного мероприятия, документацию и состояние животных после столь длительной поездки (Италия-Якутия).









«Если бы люди знали, что происходит за кулисами», – пишут авторы петиции, и подытоживают: «Спаси животных – закрой жестокий цирк».