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Жестокий цирк! Посмотрите, как везли слонов из Италии в российский Якутск
Источник материала: Партизан
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Слонов было два
Тем временем местные жители создали петицию о запрете цирков с участием диких животных в Якутии. По данным на утро 24 июля под ней подписались больше 12 тысяч человек.
Они требуют, чтобы правительство и глава города проверили законность данного мероприятия, документацию и состояние животных после столь длительной поездки (Италия-Якутия).
«Если бы люди знали, что происходит за кулисами», – пишут авторы петиции, и подытоживают: «Спаси животных – закрой жестокий цирк».
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Эта фотография за последние сутки облетела весь Рунет.
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