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Эмиль Йонассен: "Русенборг" на родине это тоже самое, что БАТЭ в Беларуси
Источник материала: Партизан
Норвежский защитник БАТЭ Эмиль Йонассен поделился мнением о предстоящем противостоянии против «Русенборга».
- Что из себя представляет чемпионат Норвегии?
- На мой взгляд, уровни чемпионатов Беларуси и Норвегии примерно схожи. «Русенборг» на родине - это тоже самое, что БАТЭ в Беларуси, так что матч будет очень тяжелым.
- Удавалось ли командам, за которые ты играл, обыгрывать «Русенборг»?
- Я играл против «Русенборга» несколько раз – и бывало побеждал его вместе со своими командами, но «Русенборг» очень сильный соперник, которому непросто противостоять. Каждый норвежский клуб хочет выиграть у него, – цитирует Йонассена
Напомним, сегодня в рамках Лиги чемпионов БАТЭ принимает "Русенборг". Матч пройдет на "Борисов-Арене", начало в 20.00.
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Норвежский защитник БАТЭ Эмиль Йонассен поделился мнением о предстоящем противостоянии против «Русенборга».
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