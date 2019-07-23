







- Что из себя представляет чемпионат Норвегии?





- На мой взгляд, уровни чемпионатов Беларуси и Норвегии примерно схожи. «Русенборг» на родине - это тоже самое, что БАТЭ в Беларуси, так что матч будет очень тяжелым.





- Удавалось ли командам, за которые ты играл, обыгрывать «Русенборг»?





tribuna.com - Я играл против «Русенборга» несколько раз – и бывало побеждал его вместе со своими командами, но «Русенборг» очень сильный соперник, которому непросто противостоять. Каждый норвежский клуб хочет выиграть у него, – цитирует Йонассена









Напомним, сегодня в рамках Лиги чемпионов БАТЭ принимает "Русенборг". Матч пройдет на "Борисов-Арене", начало в 20.00.