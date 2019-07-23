Жизнь во имя флота. Вечная борьба адмирала Кузнецова

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— Флот вам этого не простит, — бросил адмирал в лицо Хрущеву. Никита Сергеевич буквально задохнулся от ярости. Его вспышек гнева побаивались практически все, но флотоводца явное закипание лидера партии не произвело никакого впечатления. Новый отказ в утверждении программы строительства кораблей для ВМС он считал ударом по будущему страны.

Большой ссоры не получилось, но Хрущев решил — от этого любимчика Сталина пора избавляться.

Николай Герасимович Кузнецов только усмехался, когда слышал о себе нечто подобное. Гнев Сталина на себе он испытывал куда чаще, чем те, кто потом обвиняли его — просто потому, что мало кто решался спорить с вождем так часто и так упрямо, командующий флотом.

Чтобы попасть на флот, он прибавил себе два года

Он родился 24 июля 1904 года в селе Медведки Архангельской губернии. Крестьянский сын Коля Кузнецов в 11 лет остался без отца, и заботы о парне взял на себя старший брат, живший в Архангельске. Какое-то время Коля работал рассыльным в порту Архангельска, а затем решил поступить на службу во флот. Ему тогда было всего 15, но он приписал себе два лишних года и был в Северо-Двинскую военную речную флотилию.

Четыре года спустя перспективного молодого моряка отправили на учебу в Военно-морское училище имени Фрунзе. Кузнецов закончил его с отличием, получив право самостоятельно выбрать место службы. Он выбрал крейсер «Червона Украина», первый корабль такого типа, построенный в СССР, самый новейший во флоте на тот момент.

После трех лет службы его отправили на обучение в Военно-морскую академию. И снова Кузнецов оказался отличником, заняв после выпуска должность старшего помощника командира крейсер «Красный Кавказ». Год спустя он возвращается на «Червону Украину», теперь уже в качестве командира.



Лёгкий крейсер «Червона Украина», 1930-е годы. Фото: Public Domain

Товарищ Лепанто

Здесь он впервые показал себя новатором. Кузнецов учил экипаж быть готовым к боевым действиям при любых погодных условиях, вел обучение стрельбе на максимальных дистанциях и при высокой скорости корабля. Молодой командир полагал — в реальном побеждает тот, кто первым обнаружит противника и сможет уничтожить того первым выстрелом.

Система подготовки экипажей, придуманная Кузнецовым, впоследствии будет распространена на весь флот.

Летом 1936 года в Испании у республиканского правительства появился новый военный советник Николас Лепанто. Под этим именем скрывался Кузнецов, отвечавший за подготовку операции республиканского флота и прием грузов из СССР.

За Испанию он был удостоен ордена Ленина и ордена Красного Знамени.

34-летний нарком

После возвращения Кузнецова назначили заместителем командующего Тихоокеанского флота, а вскоре он занял пост командующего. В этой должности он готовил моряков к возможной войне с Японией, руководил оказанием поддержки советским войска в боях у озера Хасан.

В марте 1939 года Кузнецов уже заместитель Наркома ВМФ, а в апреле — нарком. В 34 года.

Стремительный карьерный рост конца 1930-х годов имел происхождение, именуемое «Большим террором». Два предшественника Николая Кузнецова на посту наркома были расстреляны, и никто не гарантировал, что его не постигнет их судьба.

Перед войной флот строился бурно, и Кузнецов активно включился в этот процесс. Правда, его предложения о строительстве тяжелых кораблей приняты не были. Советское руководство полагало, что можно взять количеством, компенсируя недостаток средств на создание более технически сложных кораблей.

Нарком очень большое внимание уделял подготовке кадров. Его усилиями сохранялись старые учебные заведения и открывались новые. С его подачи был учрежден День Военно-Морского флота. Ирония судьбы — первоначально этот праздник ежегодно отмечался 24 июля, в день рождения самого наркома Кузнецова.



Народный комиссар Военно-морского флота СССР адмирал Николай Герасимович Кузнецов. 1939 г. Фото: РИА Новости / Дмитрий Козлов

Война и флот

Впрочем, ему самому было не до праздников. Перед началом войны наибольшая готовность к конфликту была у ВМФ. Кузнецов не стеснялся — он отдал приказ сбивать немецкие самолеты-нарушители, вторгающиеся в воздушное пространство СССР в зоне ответственности флота. Сталину донесли — Кузнецов, дескать, провоцирует войну. Вождь потребовал отменить приказ. Нарком, носивший к тому времени недавно введенное звание адмирала, подчинился, но издал другой приказ — самолеты-нарушители сажать принудительно.

Уже с 18 июня 1941 года ВМС Советского Союза находились в состоянии готовности № 2. На исходе 21 июня по приказу Кузнецова была введена готовность № 1. Как результат, 22 июня гитлеровской авиации не удалось уничтожить ни одного советского корабля.

Возможности советских кораблей в ходе войны были сильно ограничены — Балтийский флот был блокирован в районе Ленинграда, Черноморский лишился главной базы, Тихоокеанский оказался вдалеке от европейского театра военных действий. Относительную оперативную свободу имел только Северный флот. Его силы были сосредоточены на обеспечении поставок от союзников по ленд-лизу.

Моряки активно участвовали в сухопутных сражениях в составе сводных отрядов, формировавшихся по приказу адмирала Кузнецова. Благодаря Черноморскому флоту удалось не допустить вторжение гитлеровцев на Кавказ с моря.

А еще именно флотская авиация занималась подготовкой и осуществлением авиаударов по Берлину летом 1941 года.

«Когда надо будет, уберем»

Советский флот и его нарком внесли свой большой вклад в победу над Германией и Японией. В сентябре 1945 года Николаю Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Но нарком думал о будущем. Изучая действия флотов разных стран, он выносил уроки. Например, Кузнецов считал, что советские ВМС слишком привязаны к прибрежной зоне, и изменить эту ситуацию может только строительство кораблей новых типов, в первую очередь, авианосцев. Кроме того,он считал бессмысленным содержание крупной группировки кораблей на Балтике, планировал серьезное перераспределение сил и средств между флотами.

Сталин тоже говорил о необходимости усиливать флот. Но во взглядах на то, как это делать, они с Кузнецовым не сошлись. Когда в очередной раз адмирал, нелестно высказавшись о сталинских идеях, получил грубый ответ, он заявил: " Если я не пригоден, то прошу меня снять...«.

«Когда надо будет, уберем», — ответил Сталин.

В январе 1947 года Кузнецова сняли с поста Главком ВМС и назначили начальником Управления военно-морских учебных заведений.

«В таких случаях он не был даже злопамятен»

В 1948 году его вместе с группой других флотских начальников отдали под суд по обвинению в выдаче секретных военных чертежей и карт США и Великобритании. Обвинение было высосано из пальца — часть «секретов» публиковалась в научно-популярных журналах, другие были открыты во время войны, когда СССР и западные страны были союзниками, и обмен подобной информацией одобрялся высшим советским руководством.

Несмотря на это, всех подсудимых признали виновными. Кузнецов оказался единственным, кого, с учетом прежних заслуг, оставили на свободе. Понизив на три звания, его назначили заместителем Главнокомандующего войсками Дальнего Востока по военно-морским силам.

А летом 1951 года вице-адмирал Кузнецов будет назначен Военно-морским министром СССР.

В своих мемуарах флотоводец так скажет о Сталине: «Отношение к людям у него было как к шахматным фигурам и преимущественно к пешкам. Он мог убрать любую фигуру с шахматной доски и поставить ее вновь, если игра требовала этого. В таких случаях он не был даже злопамятен, и репрессия, пронесшаяся над человеком по его же приказу, не служила препятствием для полного доверия к нему в последующем».

Гибель «Новороссийска» и месть Хрущева

Кузнецов за время опалы не изменился. Он продолжал пробивать программу строительства авианосцев, стал инициатором начала работы над проектом первой советской атомной субмарины, говорил о необходимости заниматься созданием крейсеров с ракетным вооружением.

После прихода к власти Хрущева с Кузнецова сняли судимость и вновь присвоили ему звание адмирала. Но он упорно не хотел почивать на лаврах, и продолжал настаивать на утверждении новой десятилетней программы кораблестроения. Когда Никита Сергеевич в очередной раз отказался ее утверждать, Кузнецов и бросил ему в лицу фразу, вынесенную в начало нашего повествования.

Что Сталин, Хрущев... Николай Кузнецов посвятил жизнь флоту, и во имя его интересов он был готов жертвовать личным комфортом и безопасностью.

Никита Сергеевич смелостью и прямотой, подобно адмиралу, не отличался, зато съел не одну собаку на придворных интригах. После очередной реформы в армии Кузнецов занимал пост первого заместителя Министра обороны СССР — Главнокомандующего ВМФ. Министром обороны стал Георгий Жуков, которого Хрущеву удалось стравить с адмиралом.

Подходящий момент для удара по Главкому ВМФ появился осенью 1955 года, когда на севастопольском рейде взорвался и затонул линкор «Новороссийск». Кузнецов в этот момент болел и даже формально не мог нести ответственности за эту историю, в которой до конца не могут разобраться по сей день. Однако его сделали козлом отпущения, отстранили от должности, а затем и отправили в отставку, понизив до вице-адмирала.

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Адмирал и авианосец

Когда самого Хрущева снимут с должности, и новый глава СССР Леонид Брежнев в выступлении к дню Победы упомянет имя Кузнецова среди выдающихся советских военачальников времен войны, ветераны флота попытаются добиться возвращения Кузнецову звания адмирала. Но новое командование ВМФ СССР будет упрямо от этого отказываться.

Кузнецов писал книги о флоте и своей жизни, и замечал: «От службы во флоте я отстранен, но отстранить меня от службы флоту — невозможно».

Звание адмирала флота Советского Союза ему вернут — в 1988 году, посмертно.

Единственный на сегодняшний день российский авианесущий крейсер носит имя Николая Кузнецова. Но сам адмирал вряд ли бы этому обрадовался. Он бы спросил: «А почему один? Чем вы все это время занимались, товарищи?»