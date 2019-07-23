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Уровень безработицы в Беларуси составил 4,4% в первой половине 2019 года

24.07.2019 11:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Уровень безработицы в Беларуси составил 4,4% в первой половине 2019 года

Согласно данным Национального статистического комитета, в первом полугодии 2019 года уровень безработицы в стране составил 4,4% от численности рабочей силы.

Как сообщил Белстат, уровень занятости населения Беларуси (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15− 74 лет) во II квартале 2019 года составил 67,4%, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) – 4,4% от численности рабочей силы.

Эти данные получены на основании выборочного обследования домашних хозяйств. Указанное обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе.

В ходе обследования опрашивается население в возрасте от15 до 74 лет включительно. Нижняя возрастная граница определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, а верхняя – с учетом наличия фактов экономической деятельности.

 
 
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Согласно данным Национального статистического комитета, в первом полугодии 2019 года уровень безработицы в стране составил 4,4% от численности рабочей силы.
 
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