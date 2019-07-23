Ученые: климат меняется быстрее, чем животные успевают приспособиться

Источник материала: Tut.by

Ученые проанализировали 10 тысяч исследований и пришли к выводу, что животные не успевают приспособиться к изменениям температуры окружающей среды и гибнут от этого. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на исследование в журнале Nature.





Международная группа ученых сделала обзор 10 тысяч работ, посвященных влиянию климата на жизнедеятельность животных. Для этого специалисты извлекли из прошлых публикаций необходимые данные, а затем провели их статистический анализ для выявления точной взаимосвязи между повышением температуры окружающей среды и выживаемостью животных.

Таким образом исследователи выяснили, что в регионах с умеренным климатом наблюдается сдвиг биологических событий к более ранним срокам. Мнения авторов исследования на счет его результатов несколько расходятся. Один из них утверждает, что, раз виды остаются в своей среде обитания, значит, они успевают приспособиться к новому климату.

Но, как заявляет ведущий автор исследования, даже быстро адаптирующиеся виды не приспосабливаются к условиям молниеносно. В конце концов, по его словам, животные не смогут существовать в своих привычных местах обитания и их популяция начнет медленно падать.

Самым тревожным результатом исследования стало то, что даже распространенные виды птиц (большая синица, европейская крылатка и обыкновенная сорока), которые хорошо приспосабливаются к новому климату, не успевают за его изменением. Ученые опасаются, что из-за явлений, ведущих к повышению температуры на Земле, под угрозой исчезновения окажутся редкие виды.