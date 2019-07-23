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Среда развлечений: театральные премьеры, день МЧС и сортировка крышечек

24.07.2019 11:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Погода так и шепчет «останься дома», а мы говорим «пора развлечься». В этом материале мы собираем главные культурные мероприятия от среды до среды. Выбирайте, что вам подходит больше всего, зовите друзей и развлекайтесь. Конец июля в Могилеве обещает быть интересным.

Если вы занимаетесь организацией или проведением интересных мероприятий в городе Могилеве — ждем от вас писем с афишей и описанием на адрес editor. mogilev@tut.by Возможно, мы опубликуем информацию о вашем событии в следующих обзорах.

Среда, 24 июля

Вас ждет премьера на малой сцене драмтеатра — «Любовные письма» по пьесе Альберта Гурнея. «Любовные письма» — конспект двух жизней, двух судеб, трогательная история Мелиссы и Энди. Они пишут друг другу письма и в них создают свою волшебную, прекрасную страну Оз. Режиссер-постановщик — Камиля Хусаинова (ставила «Жоўты пясочак»). Начало в 18.30. Второй показ на следующий день.


Четверг, 25 июля

На площадке около нового ТЦ «Атриум» пройдут праздничные мероприятия посвященные Дню пожарной службы Республики Беларусь. Будет организована выставка пожарной ретро-техники, представлены современные спасательные устройства, детская зона развлечений, фотозоны, игровые площадки. Начало в 15.00.


Фото: Денис Васильков

Пятница, 26 июля

Свои гастроли в Могилеве (площадка рядом с Дворцом культуры области) начинает Московский государственный цирк-шапито с новой программой с участием единственного в мире аттракциона с хищниками. Вас ждет яркое захватывающее шоу с многообразием жанров и множеством дрессированных животных. Начало представления в 18.00.

Если вы хотите на природу, ухи и песен бардов, то специально для вас на Чигиринском водохранилище начинает свою работу фестиваль «Большая бард-рыбалка». Программа стартует с 09.00 и продлится до воскресенья включительно.


Фото: http://bard-rybalka.by/

Суббота, 27 июля

Не совсем обычное развлечение предлагает тайм-кафе «Небо» — вас приглашают сортировать пластиковые крышечки. Дело в том, что для передачи на завод по переработке пластик должен быть разделен по видам. Этим вы и займетесь в дружной и веселой компании. Начало в 11.00.

Понедельник, 29 июля

Последний день работы выставки аквариумных рыбок в «Е-сити» на улице Гагарина, 79. Более 80 аквариумов, скаты, пресноводные акулы и кровожадные пираньи. С 10.00 до 21.00.

Вторник и среда, 30 и 31 июля

Могилевский драмтеатр закрывает сезон премьерой — трагикомедия «Дядюшкин сон». По Ф.М.Достоевскому, режиссер — Михаил Лашицкий. Это страница из летописи уездного города Мордасова. Тихая, сонная провинция, в которой любой слух разносится со скоростью света, а скандала ждут, как дождика в летний зной. Начало в 18.30. Премьеру можно будет увидеть и на следующий день.


 
Теги: Могилев
 
 
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