Последний бой Дадашева. Первое поражение боксера стало смертельным

«Я не мог убедить его сняться с боя, но в то же самое время я видел, что с каждым раундом он пропускает все больше и больше чистых ударов, и я спрашивал себя: „Стоит ли оно того?“ Один удар может изменить всю жизнь парня, и я не собирался этого допустить. Пусть они лучше злятся на меня день или два, чем всю оставшуюся жизнь».

Это слова тренера Дадашева Бадди Макгирта, сказанные им сразу после окончания поединка с боксером из Пуэрто-Рико Сабриэлем Матиасом.

Бой прошел 20 июля в Оксон-Хилле, и сразу после его окончания Максим без сознания рухнул на пол. Подоспевшие врачи тут же уложили спортсмена на носилки и увезли в реанимацию. Обследование выявило у Дадашева тяжелый отек мозга , ему тут же назначили операцию.

Специалисты провели российскому боксеру трепанацию черепа: образование отверстия в костной ткани с целью доступа к подлежащей полости. Операция длилась около двух часов и — по первым сведениям — прошла успешно. Боксеру удалили часть черепа, чтобы убрать отек мозга. Уже позже Дадашева ввели в состояние искусственной комы.

На следующий день после боя супруга Максима вылетела в США, чтобы оперативно решать различные вопросы. Врачи не решались давать никаких прогнозов, сообщив ей лишь то, что важными будут первые 48-50 часов после операции.

К сожалению, спасти российского боксера врачам не удалось . По сообщению одного из членов команды боксера, у него не выдержало сердце.

Максиму Дадашеву по прозвищу MADMAX (Безумный Макс) было 28 лет, родился он в Санкт-Петербурге. Получил неполное высшее образование в ВГТУ (Военмех Санкт-Петербурга). Помимо бокса, увлекался лыжами, плаванием, бегом, футболом и борьбой. Его любимым музыкантом был Виктор Цой.

Выступал в первом полусреднем весе (до 63 кг). Являлся трехкратным призером чемпионатов России (два третьих места и одно второе), участвовал в Европейских играх в 2015 году, где проиграл в 1/8 финала Дину Уолшу. Причем тот поединок носил скандальный характер: после него были дисквалифицированы судьи, несправедливо отдавшие победу Уолшу.

После Европейских игр Дадашев решил из любительского бокса уйти в профессиональный.

В профессиональной карьере с весны 2016 года Максим одержал 13 побед в 13 боях. До поединка с Сабриэлем Матиасом у него не было ни одного поражения. Более того, 11 боев завершились нокаутом.

Бой с боксером из Пуэрто-Рико был для него четырнадцатым. И, как оказалось, стал последним.

На момент остановки боя Максим немного уступал своему сопернику: 109:100, 108:101, 107:102 по оценкам судей. Однако именно в роковом 11 раунде он пропустил несколько серьезных ударов в голову, приведших к отеку мозга.