«Нас перевели в статус прислуги». Современные учителя — о своей профессии

Источник материала: Аргументы и факты

Надежда Геннадьевна, учитель истории, обществознания и права. Стаж работы — 52 года. Заслуженный учитель Российской Федерации.

— С начальной школы я мечтала быть учителем. Для меня образцом настоящего учителя была моя учительница начальных классов: Воронова Елена Николаевна. Если начать с начала, я бы вновь выбрала профессию учителя. Я не разочаровалась.

Вдохновение и силы я черпала, наверное, в поддержке своей семьи, которая меня всегда понимала, поддерживала, а потом, конечно, в поддержке учеников и их родителей. Моим первым ученикам уже по 55 лет, но поддерживаем с ними дружеские отношения, это почти мои родные.

Трудности в учительской профессии — очень большое количество бумаг, позиция государства, что учитель оказывает услугу. Мне очень не нравится такая позиция, я всегда говорю и ребятам, и родителям: я даю знания, я друг, наставник, а услуги оказывают в парикмахерской.

Качества, необходимые учителю, — справедливость, доброта, поддержка каждого ученика и словом, и делом, уважительное отношение к каждому ученику.

В первую очередь для молодых учителей должна быть достойная зарплата, жильё, поддержка со стороны администрации.

Я считаю, что отношения между учителем и учениками должны быть смешанными (что-то между авторитарным и демократическим общением), общаться с ними на равных, советоваться, извиниться, если ты не прав, но не забывать о дисциплине. Я общаюсь с учащимися в соцсетях, но в пределах разумного. Но я не поддерживаю коллег, когда выкладывают фото личного характера, во всём должна быть этика.

Валерия Николаевна, учитель математики. Стаж работы — 45 лет.

— Учителем я стала только потому, что в 7 классе к нам пришла Тамара Николаевна, симпатичная, красивая, модно одетая, необычайно спокойная учительница. Она была небольшого роста, никогда не повышала голоса на учеников. Я, конечно, была очарована ей и очень хотела быть такой же, как и она. Я часто задумывалась над этим вопросом, но я никогда бы не стала никем другим, кроме как учителем.

Профессия учителя вмещает в себя очень много граней, но если ты не влюблён в своих учеников, если ты не проживаешь с каждым выпуском общую школьную жизнь, то и ждать каких-то результатов от этой профессии не стоит.

Нет больше таких профессий, которые предполагают продолжение работы дома в строгом ежедневном исполнении. Проверка тетрадей, написание планов уроков на следующий день, создание презентаций, внеклассная работа и многое другое — всё это домашний труд. Моим главным помощником является мой муж. Он создаёт мне пространство для творчества, взяв на себя большую часть семейных нагрузок. Это самое необходимое в жизни учителя.

Заработная плата настолько мала, что создаётся впечатление, будто правительство просто не знает весь объём нашей нагрузки. Молодые учителя выдерживают полгода и увольняются, мотивируя свой уход тем, что они не видят возможности для создания семьи, так как все вечера заняты продолжением работы. И уходят работать в супермаркеты, где и зарплата выше, чем у начинающего учителя, и свободное время есть.

В основном (80%) учителя в школе — это пенсионеры, если мы уволимся, то школы нужно закрывать, работать в них будет некому. Чтобы выжить, учителя вынуждены брать большие нагрузки. А это, конечно, сказывается на качестве уроков. Я всю жизнь работала на ставке (18 часов), а сейчас — 32 часа. Я вынуждена соглашаться, так как некому вести в этих классах уроки. Это очень тяжело. Учитель не только проводит уроки, он ещё отвечает за жизнь учащихся, а этот момент нигде не учитывается. Сейчас отношение к учительству в нашей стране негативное. Нас перевели в статус прислуги, когда приходят родители и указывают, какие оценки нам ставить, что говорить и так далее. Воспитанием своих детей занимаются единицы, на родительских собраниях присутствует максимум треть родителей. Мое мнение — надо начинать с института семьи.

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Дмитрий Иванович, учитель биологии. Стаж работы — 2 года.

— Профессия учителя, можно сказать, сама меня выбрала. Я хотел поступить на «классического» биолога, но остался на педагогической направленности. Да, не раздумывая я бы снова выбрал профессию учителя. Вдохновение и силы, как и у всех, наверное, черпаются из хобби, свободного от работы времени и так далее.

Зарплаты на хлеб с маслом хватает. Зарплата не то чтобы большая, но, если посчитать количество часов, проводимых на работе, получается очень приятная цифра. Времени на свои увлечения, хобби хватает и даже остается много свободного.

К сожалению (или к счастью), у многих детей и родителей действительно нет доверия к современным знаниям (нет абсолютного доверия ни к учителю, ни к учебнику). Наверное, это все-таки хорошо, так как мир стремительно меняется, появляются новые факты, открытия. Если слепо верить во все, что тебе говорят, никаких новшеств просто не будет появляться. Техническое оснащение в школе, в кабинетах на низком уровне.

Чтобы привлечь молодых учителей в школы регионов России, необходимо в первую очередь повышение зарплаты и защищенность учителя от детей и их родителей.

Учитель должен идти в ногу со временем, быть неутомимым, желающим постоянно самосовершенствоваться. Отношения с учениками должны быть демократическими, но с большинством детей это гиблое дело. К общению с учениками в соцсетях отношусь положительно.

Вне школы, я считаю, учитель, как и любой другой человек, может делать все, что захочется, лишь бы это не нарушало права и свободы других людей (о публикациях в соцсетях).

Надежда Петровна, учитель русского языка и литературы.

— Бабушка хотела, чтобы я стала учителем. Ещё я люблю историю. И нет ничего интереснее, чем узнавать из произведений оценки разными людьми событий, восприятие и интерпретации фактов, любой герой есть не только плод вымысла конкретного человека, но и его взгляд на эпоху. Проникнуть в эпоху сквозь призму чувств писателя — вот что доставляет удовольствие, заставляет размышлять. Особенно интересно читать современных авторов об эпохе моего детства. Я так любила свою страну, а сейчас смотрю на все по-иному. Это будоражит мысли, заставляет ещё что-то искать. В общем, я совместила приятное для себя с полезным обществу.

Большая загруженность не так пугает, как бумаготворчество. Глупые отчёты и бумажки в полицию, управление образования и другие контролирующие органы, даже в военкомат, — это ужасно. Общество свалило на учителя обязанности по воспитанию и образованию детей, и современные родители, выходцы из девяностых, решили, что им нужно только рожать, а все остальное сделает школа. Эта малообразованная толпа, купившая дипломы в многочисленных филиалах, считает себя вправе требовать с чужих людей, учителей, а сама не хочет своими детьми заниматься. Оттого и учителя не уважают по своей ущербности в нравственном отношении.

Поэтому школа сейчас ничем не может привлечь молодого учителя: ни зарплатой, ни социальным статусом, ни престижем. В школу должны идти творческие люди, умеющие ладить с детьми. Поэтому собственные дети во многом помогают понять других. Кто ничего не ищет, скучен и окружающим. Да, гениев, слава богу, хватает в наших школах. Но все они альтруисты, чудики, энтузиасты, рыцари без страха и упрёка.

Без технического оснащения в наше время трудно, потому что публика разучилась воспринимать слово, не подкрепленное зрительными образами. И это необходимо, потому что дома среда не особо интеллектуальная, только школа и откроет глаза на мир и культуру: творчеством, театром. Родители не утруждают себя этим.

Татьяна Владимировна, учитель химии и биологии. Стаж работы — 22 года.

— С детства мне нравилось наблюдать за своей бабушкой, которая по профессии была учителем начальных классов: как она проверяла тетради, писала планы. Часто к бабушке приходили бывшие выпускники, и они подолгу разговаривали. В нашей семье династия учителей: бабушка, её сестра, моя тётя, две мои сестры, а теперь уже и племянник учится на факультете физической культуры. Думаю, что бабушка и повлияла на мой выбор профессии, ну и также любовь к детям.

Каждый день в моей профессии насыщенный, яркий и разнообразный. Никогда нельзя знать наверняка, как пройдёт урок или мероприятие. Это делает жизнь необычной. Силы и вдохновение я черпаю в своих учениках. Хочется донести до горящих глаз детей те знания, которыми обладаешь сам.

Недостатки профессии? Размер заработный платы. Он, конечно, важен для учителя, так как у нас тоже есть семья, дети. Учителю нужно расширять кругозор, путешествовать, на что тоже нужны деньги.

Может быть, в настоящее время у современных учеников и их родителей нет абсолютного доверия к учителю, потому что в профессию попали случайные люди. Также виновато стремление родителей переложить все обязанности по воспитанию на учителей. Техническое оснащение в школе, в кабинетах тоже недостаточное.