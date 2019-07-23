ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Нас перевели в статус прислуги». Современные учителя — о своей профессии

24.07.2019 11:39 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Нас перевели в статус прислуги». Современные учителя — о своей профессии
shutterstock.com

Надежда Геннадьевна, учитель истории, обществознания и права. Стаж работы — 52 года. Заслуженный учитель Российской Федерации.

— С начальной школы я мечтала быть учителем. Для меня образцом настоящего учителя была моя учительница начальных классов: Воронова Елена Николаевна. Если начать с начала, я бы вновь выбрала профессию учителя. Я не разочаровалась. 

Вдохновение и силы я черпала, наверное, в поддержке своей семьи, которая меня всегда понимала, поддерживала, а потом, конечно, в поддержке учеников и их родителей. Моим первым ученикам уже по 55 лет, но поддерживаем с ними дружеские отношения, это почти мои родные.

«Нас перевели в статус прислуги». Современные учителя — о своей профессии В Минобразования рассказали, как будут повышать зарплаты учителям

Трудности в учительской профессии — очень большое количество бумаг, позиция государства, что учитель оказывает услугу. Мне очень не нравится такая позиция, я всегда говорю и ребятам, и родителям: я даю знания, я друг, наставник, а услуги оказывают в парикмахерской.

Качества, необходимые учителю, — справедливость, доброта, поддержка каждого ученика и словом, и делом, уважительное отношение к каждому ученику.

В первую очередь для молодых учителей должна быть достойная зарплата, жильё, поддержка со стороны администрации.

Я считаю, что отношения между учителем и учениками должны быть смешанными (что-то между авторитарным и демократическим общением), общаться с ними на равных, советоваться, извиниться, если ты не прав, но не забывать о дисциплине. Я общаюсь с учащимися в соцсетях, но в пределах разумного. Но я не поддерживаю коллег, когда выкладывают фото личного характера, во всём должна быть этика.

Валерия Николаевна, учитель математики. Стаж работы — 45 лет.

— Учителем я стала только потому, что в 7 классе к нам пришла Тамара Николаевна, симпатичная, красивая, модно одетая, необычайно спокойная учительница. Она была небольшого роста, никогда не повышала голоса на учеников. Я, конечно, была очарована ей и очень хотела быть такой же, как и она. Я часто задумывалась над этим вопросом, но я никогда бы не стала никем другим, кроме как учителем.

«Нас перевели в статус прислуги». Современные учителя — о своей профессии Может ли учитель оказывать репетиторские услуги своим же ученикам?

Профессия учителя вмещает в себя очень много граней, но если ты не влюблён в своих учеников, если ты не проживаешь с каждым выпуском общую школьную жизнь, то и ждать каких-то результатов от этой профессии не стоит.

Нет больше таких профессий, которые предполагают продолжение работы дома в строгом ежедневном исполнении. Проверка тетрадей, написание планов уроков на следующий день, создание презентаций, внеклассная работа и многое другое — всё это домашний труд. Моим главным помощником является мой муж. Он создаёт мне пространство для творчества, взяв на себя большую часть семейных нагрузок. Это самое необходимое в жизни учителя. 

Заработная плата настолько мала, что создаётся впечатление, будто правительство просто не знает весь объём нашей нагрузки. Молодые учителя выдерживают полгода и увольняются, мотивируя свой уход тем, что они не видят возможности для создания семьи, так как все вечера заняты продолжением работы. И уходят работать в супермаркеты, где и зарплата выше, чем у начинающего учителя, и свободное время есть. 

В основном (80%) учителя в школе — это пенсионеры, если мы уволимся, то школы нужно закрывать, работать в них будет некому. Чтобы выжить, учителя вынуждены брать большие нагрузки. А это, конечно, сказывается на качестве уроков. Я всю жизнь работала на ставке (18 часов), а сейчас — 32 часа. Я вынуждена соглашаться, так как некому вести в этих классах уроки. Это очень тяжело. Учитель не только проводит уроки, он ещё отвечает за жизнь учащихся, а этот момент нигде не учитывается. Сейчас отношение к учительству в нашей стране негативное. Нас перевели в статус прислуги, когда приходят родители и указывают, какие оценки нам ставить, что говорить и так далее. Воспитанием своих детей занимаются единицы, на родительских собраниях присутствует максимум треть родителей. Мое мнение — надо начинать с института семьи.

«Нас перевели в статус прислуги». Современные учителя — о своей профессии
Свободу учителям! Общественность заступилась за школьных педагогов
Подробнее

Дмитрий Иванович, учитель биологии. Стаж работы — 2 года.

— Профессия учителя, можно сказать, сама меня выбрала. Я хотел поступить на «классического» биолога, но остался на педагогической направленности. Да, не раздумывая я бы снова выбрал профессию учителя. Вдохновение и силы, как и у всех, наверное, черпаются из хобби, свободного от работы времени и так далее. 

«Нас перевели в статус прислуги». Современные учителя — о своей профессии Опрос. На выбор профессии каждого второго повлиял учитель

Зарплаты на хлеб с маслом хватает. Зарплата не то чтобы большая, но, если посчитать количество часов, проводимых на работе, получается очень приятная цифра. Времени на свои увлечения, хобби хватает и даже остается много свободного. 

К сожалению (или к счастью), у многих детей и родителей действительно нет доверия к современным знаниям (нет абсолютного доверия ни к учителю, ни к учебнику). Наверное, это все-таки хорошо, так как мир стремительно меняется, появляются новые факты, открытия. Если слепо верить во все, что тебе говорят, никаких новшеств просто не будет появляться. Техническое оснащение в школе, в кабинетах на низком уровне.

Чтобы привлечь молодых учителей в школы регионов России, необходимо в первую очередь повышение зарплаты и защищенность учителя от детей и их родителей.

Учитель должен идти в ногу со временем, быть неутомимым, желающим постоянно самосовершенствоваться. Отношения с учениками должны быть демократическими, но с большинством детей это гиблое дело. К общению с учениками в соцсетях отношусь положительно.

Вне школы, я считаю, учитель, как и любой другой человек, может делать все, что захочется, лишь бы это не нарушало права и свободы других людей (о публикациях в соцсетях).

«Нас перевели в статус прислуги». Современные учителя — о своей профессии Если родителям кажется, что учитель не объективен к их ребенку?

Надежда Петровна, учитель русского языка и литературы.

— Бабушка хотела, чтобы я стала учителем. Ещё я люблю историю. И нет ничего интереснее, чем узнавать из произведений оценки разными людьми событий, восприятие и интерпретации фактов, любой герой есть не только плод вымысла конкретного человека, но и его взгляд на эпоху. Проникнуть в эпоху сквозь призму чувств писателя — вот что доставляет удовольствие, заставляет размышлять. Особенно интересно читать современных авторов об эпохе моего детства. Я так любила свою страну, а сейчас смотрю на все по-иному. Это будоражит мысли, заставляет ещё что-то искать. В общем, я совместила приятное для себя с полезным обществу.

Большая загруженность не так пугает, как бумаготворчество. Глупые отчёты и бумажки в полицию, управление образования и другие контролирующие органы, даже в военкомат, — это ужасно. Общество свалило на учителя обязанности по воспитанию и образованию детей, и современные родители, выходцы из девяностых, решили, что им нужно только рожать, а все остальное сделает школа. Эта малообразованная толпа, купившая дипломы в многочисленных филиалах, считает себя вправе требовать с чужих людей, учителей, а сама не хочет своими детьми заниматься. Оттого и учителя не уважают по своей ущербности в нравственном отношении.

Поэтому школа сейчас ничем не может привлечь молодого учителя: ни зарплатой, ни социальным статусом, ни престижем. В школу должны идти творческие люди, умеющие ладить с детьми. Поэтому собственные дети во многом помогают понять других. Кто ничего не ищет, скучен и окружающим. Да, гениев, слава богу, хватает в наших школах. Но все они альтруисты, чудики, энтузиасты, рыцари без страха и упрёка.

Без технического оснащения в наше время трудно, потому что публика разучилась воспринимать слово, не подкрепленное зрительными образами. И это необходимо, потому что дома среда не особо интеллектуальная, только школа и откроет глаза на мир и культуру: творчеством, театром. Родители не утруждают себя этим.

«Нас перевели в статус прислуги». Современные учителя — о своей профессии «Не умеют даже ловить мяч!» Учитель - о разнице между школьниками разных времён

Татьяна Владимировна, учитель химии и биологии. Стаж работы — 22 года.

— С детства мне нравилось наблюдать за своей бабушкой, которая по профессии была учителем начальных классов: как она проверяла тетради, писала планы. Часто к бабушке приходили бывшие выпускники, и они подолгу разговаривали. В нашей семье династия учителей: бабушка, её сестра, моя тётя, две мои сестры, а теперь уже и племянник учится на факультете физической культуры. Думаю, что бабушка и повлияла на мой выбор профессии, ну и также любовь к детям. 

Каждый день в моей профессии насыщенный, яркий и разнообразный. Никогда нельзя знать наверняка, как пройдёт урок или мероприятие. Это делает жизнь необычной. Силы и вдохновение я черпаю в своих учениках. Хочется донести до горящих глаз детей те знания, которыми обладаешь сам. 

Недостатки профессии? Размер заработный платы. Он, конечно, важен для учителя, так как у нас тоже есть семья, дети. Учителю нужно расширять кругозор, путешествовать, на что тоже нужны деньги.

Может быть, в настоящее время у современных учеников и их родителей нет абсолютного доверия к учителю, потому что в профессию попали случайные люди. Также виновато стремление родителей переложить все обязанности по воспитанию на учителей. Техническое оснащение в школе, в кабинетах тоже недостаточное. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"АиФ" поговорил с учителями российских школ о том, как к ним относится государство, как выживать на зарплату преподавателя и откуда при все этом они находят силы,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Среда развлечений: театральные премьеры, день МЧС и сортировка крышечек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика