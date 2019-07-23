В Пинске пройдут акции по профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний

Источник материала: Пинский Вестник

Посетители и работники магазина "Санта-66" ООО "Санта Ритейл", расположенного в Пинске по адресу: улица Брестская, 14, 26 июля смогут стать участниками акций: по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний "Здоровое сердце - залог успеха!" и онкологических - "Предотврати болезнь - выбери жизнь!".

В ходе акций можно будет измерить рост, вес, артериальное и внутриглазное

давление; определить индекс массы тела, наличие хеликобактера пилори, уровень гликированного гемоглобина; проконсультироваться с психологом, валеологом, терапевтом, кардиологом, наркологом, эндокринологом, онкологом, дерматологом, гинекологом.

А еще определить вероятность развития неблагоприятных "событий" со стороны сердечно-сосудистой системы в течение ближайших 10 лет, причем будут выданы результаты, рекомендации, при необходимости - направления на первоочередное дообследование.