Минобороны: каждый год в армии пять человек совершают суицид

Источник материала: KYKY

В пресс-центре «Sputnik Беларусь» провели круглый стол, где обсуждали вопросы призыва в армию, пишет БелаПАН. Передаем главное, о чем беседовали журналисты и представители Министерства обороны.

О суицидах в армии

Пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров привел статистику: в беларуской армии за год случается от трех до пяти суицидов. При этом, по его мнению, вероятность покончить с собой во внешнем мире выше, чем во время срочной службы.

О закрытой информации

Журналисты раскритиковали ведомство за то, что оно не спешит вовремя сообщать о смертях военнослужащих. Информацию приходится собирать из неофициальных источников. Макаров воспринял это негативно. В ответ он предъявил претензию Telegram-каналам, которые, как он считает, подменяют правду эмоциями. Пресс-секретарь уверен, что они выполняют заказ и получают за это деньги. Кто заказчик – Макаров не уточнил.

Пресс-секретарь настаивал, что Минобороны оперативно делится данными о ЧП. Ведомство не рассказывает об инцидентах подробно, чтобы не оскорбить родственников и самих пострадавших и не устраивать «шоу на крови».

О смягчении правды

К разговору присоединился консультант главного управления Генерального штаба Вооруженных Андрей Мурашов. Он дополнил, что случаи суицидов никто не собирается замалчивать. Но сведения и дальше планируют подавать так, чтобы «не создавать напряженность в обществе».

«Ну не нужно каждый отдельный случай, причины которого будут устранены, выносить на всеобщее обозрение. Нужно ли нам лишний раз будоражить народ? Должен быть разумный баланс», – пояснил Мурашов.

О смерти Коржича

Речь зашла о громком деле гибели рядового Александра Коржича. Андрей Мурашов назвал это частным случаем и высказался по этому поводу: «На том же этаже, где служил Коржич, есть другое подразделение, где расследованием не выявлено ни одного случая неуставных взаимоотношений. Почему сделали полный ареол на все Печи? Осенью 2017 года, когда случилось это несчастье, в СМИ был поднят ажиотаж по этому вопросу. <...> И мы тоже отправляли молодых людей в эти же Печи. Представляете, на каком фоне нужно было идти?»

Напомним: 3 октября 2017 года 21-летнего Коржича нашли повешенным в подвале воинской части в Печах. Следствие рассматривало три версии: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Следователи сделали вывод, что его довели до суицида. Чуть позже выяснилось, что рядовой пропал на семь дней и никто этого не заметил. Мама Александра долгое время настаивала на том, что ее сына убили.

Суд признал виновными трех сержантов: Евгения Барановского, Антона Вяжевича и Егора Скуратовича. Им дали по девять, семь и шесть лет колонии соответственно.