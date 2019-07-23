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Бизнесмен попросил водителя передать $8 тыс. Тот за два дня спустил их в казино

24.07.2019 10:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Борисовский бизнесмен попросил работника передать восемь тысяч долларов родственнику в Гомель. Деньги туда не доехали: парень за два дня проиграл их в казино. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома.

Случай произошел еще в апреле. На тот момент 24-летний парень работал водителем, пробыл в фирме около года. За доставку ему пообещали вознаграждение, он взял сумму и перестал выходить на связь. Начальник предположил, что сотрудник попал в ДТП, и поехал вслед за ним. Машину по пути не увидел – зато обнаружил ее в одном из спальных районов. Ни парня, ни денег внутри не оказалось.

Несколько дней назад милиция отыскала пропавшего работника. Он «залег на дно» в Жодино, а задержали его в зале игровых автоматов. Парень полностью признал свою вину, подтвердил, что потратил всю сумму за два дня в казино. Сейчас он находится в заключении. Водителю грозит до семи лет колонии.

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Теги: Гомель
 
 
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Борисовский бизнесмен попросил работника передать восемь тысяч долларов родственнику в Гомель. Деньги туда не доехали: парень за два дня проиграл их в казино. Об...
 
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