В четверг, 25 июля, в 10.00 встречу с населением проведет председатель Быховского районного исполнительного комитета МАРТИНОВИЧ Дмитрий Васильевич в Обидовичском сельском исполнительном комитете.
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25 июля председатель Быховского РИК Дмитрий Мартинович встретится с населением
24.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья
Источник материала: Маяк Преднепровья
В четверг, 25 июля, в 10.00 встречу с населением проведет председатель Быховского районного исполнительного комитета МАРТИНОВИЧ Дмитрий Васильевич в Обидовичском сельском исполнительном комитете.
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В четверг, 25 июля, в 10.00 встречу с населением проведет председатель Быховского районного исполнительного комитета МАРТИНОВИЧ Дмитрий Васильевич в Обидовичском
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