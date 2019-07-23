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Перед Могилевской областью стоит задача намолота 1,15 млн. тонн зерна

24.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Перед Могилевской областью стоит задача намолота 1,15 млн. тонн зернаШирокий спектр взаимосвязанных вопросов был рассмотрен на проведенном Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая. Главой государства была подчеркнута необходимость проведения жатвы не только в короткий срок, но и в увязке с другими текущими сельскохозяйственными работами – заготовкой кормов, севом пожнивных и озимых культур.

Особое внимание Александром Лукашенко было обращено на безусловность выполнения плановых показателей. Ведь государством предпринимаются должные меры для успешности уборочной кампании. Упущения и потери здесь недопустимы.

Белорусским лидером было подчеркнуто, что залог успешного решения ее задач и получения должного объема урожая – качество выполняемых работ, подразумевающее неуклонное соблюдение технологической и производственной дисциплины.

Для достижения максимального результата. Не только на жатве, но и во всей нынешней полевой страде.

Перед белорусскими аграриями Президентом республики поставлена задача завершения основных работ по массовой уборке зерновых и зернобобовых культур в двухнедельный срок и общереспубликанского намолота 9,5 млн. тонн зерна (включая кукурузное). Значимым ориентиром уборочной кампании для Могилевщины становится, как отметил руководитель региона Леонид Заяц, существенное в сравнении с прошлогодним результатом увеличение общего намолота зерна. Планируется, что его объем составит 1 150 000 тонн.

mogilevnews.by

 
 
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