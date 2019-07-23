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В минском ТЦ обвалилась часть подвесного потолка
Источник материала: БелТА
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В здании минского торгового центра обвалилась часть подвесного потолка, сообщили БЕЛТА в МЧС.
По предварительной информации, поврежден подвесной потолок на шестом этаже в здании ТЦ "Галилео". "По предварительным данным, пострадавших нет. Наши подразделения прибыли на место", - проинформировали в МЧС.
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24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В здании минского торгового центра обвалилась часть подвесного потолка, сообщили БЕЛТА в МЧС. По предварительной информации, поврежден...
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