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Курсы валют и критповалют на сегодня

24.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль продолжает давить на евро и российский рубль, немного ослабляясь к доллару. Биткойн -334.25.

Курс доллара оттолкнулся от минимума за 349 дней, подорожав всего на 0,0015 рубля до 2,0225 BYN/USD.

Курс евро упал ещё на 0,0023 рубля 2,2601 BYN/EUR.

Сегодня начались уже семнадцатые торги с начала июля. Лишь однажды за это время европейская валюта завершила торговую сессию укреплением. Суммарное снижение с начала месяца к моменту написания статьи составило 0,0650 BYN.

Курс российского рубля опустился на 0,0034 рубля до 3,2005 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень с 4 января 2019 года (более 6,5 месяцев).

Bitcoin − 9699.65$ (-249.8);

Bitcоin Cash/ВСС – 287.87$ (-12.49);

DigitalCash − 108.42$ (-0.97);

Еthеreum − 205.31$ (-5.02);

ZCаsh − 69.12$ (-1.05);

Monero − 80.66$ (-0.93).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль продолжает давить на евро и российский рубль, немного ослабляясь к доллару. Биткойн -334.25.
 
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