Сегодняшней ночью на два часа временную переправу через Пину разведут для пропуска грузовых судов

Источник материала: Полесская правда



По информации официального сайта Пинского горисполкома, сегодняшней ночью разведут временную переправу, открытую для движения автотранспорта в обход ремонтируемого моста через Пину. Транспортное «окно» для грузовых судов и прохода круизного теплохода «Белая Русь» будет открыто с 2 до 4 часов также 29 и 31 июля. В это время движение автотранспорта по наплавному мосту будет приостановлено. Чтобы развести временную переправу буксир повернет ближний к городу край понтона к противоположному берегу.