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Сегодняшней ночью на два часа временную переправу через Пину разведут для пропуска грузовых судов

24.07.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сегодняшней ночью на два часа временную переправу через Пину разведут для пропуска грузовых судов
По информации официального сайта Пинского горисполкома, сегодняшней ночью разведут временную переправу, открытую для движения автотранспорта в обход ремонтируемого моста через Пину. Транспортное «окно» для грузовых судов и прохода круизного теплохода «Белая Русь» будет открыто с 2 до 4 часов также 29 и 31 июля. В это время движение автотранспорта по наплавному мосту будет приостановлено. Чтобы развести временную переправу буксир повернет ближний к городу край понтона к противоположному берегу.


Сегодняшней ночью на два часа временную переправу через Пину разведут для пропуска грузовых судов
Напомним, в прошлом году после детального обследования автомобильный мост через Пину  решено было реконструировать. Пуск транспорта по наплавному мосту был запущен 19 апреля. По проезжей части организовано двустороннее движение, для пешеходов и велосипедистов предусмотрена отдельная дорожка.

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