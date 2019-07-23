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Госавтоинспекторы Пинского РОВД напомнили автомобилистам правила парковки

24.07.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Госавтоинспекторы Пинского РОВД напомнили автомобилистам правила парковки
Нарушения правил парковки часто становятся предпосылками к совершению дорожно-транспортного происшествия. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор по АП ОГАИ Пинского РОВД В.Г. Сидорчук и призвал автомобилистов к соблюдению п.143 Правил дорожного движения.

Госавтоинспектор особо подчеркнул, что включение водителем аварийной световой сигнализации при преднамеренной остановке и стоянке в местах, где они запрещены, не освобождает его от ответственности за нарушение требований пункта 143 настоящих Правил.

Согласно Правилам дорожного движения остановка и стоянка транспортных средств запрещаются:

  • в зоне действия соответственно дорожных знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца» и (или) линий горизонтальной дорожной разметки 1.4, 1.10;
  • в местах, где расстояние между сплошной линией горизонтальной дорожной разметки (кроме обозначающей край проезжей части дороги) и остановившимся транспортным средством составляет менее 3 метров;
  • на пешеходных переходах и ближе 15 метров от них на дороге в обе стороны;
  • на перекрестках и ближе 15 метров от края пересекаемой проезжей части дороги (кроме жилых зон), за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних перекрестков, имеющих сплошную линию горизонтальной дорожной разметки или сплошную разделительную полосу;
  • на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств и ближе 15 метров от них, кроме случаев остановки для посадки (высадки) пассажиров, если это не создаст препятствия для движения маршрутных транспортных средств;
  • на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, кроме специально оборудованных мест для стоянки;
  • на полосах разгона и торможения, съездах транспортных развязок в разных уровнях и въездах на них;
  • на железнодорожных переездах и ближе 50 метров от них в обе стороны;
  • на поворотах дороги, обозначенных дорожными знаками «Опасный поворот», «Опасные повороты», в других местах с ограниченной обзорностью дороги и где видимость дороги менее 100 метров хотя бы в одном направлении движения;
  • на проезжей части двухполосной дороги напротив стоящего на противоположной стороне дороги транспортного средства;
  • на левой стороне дороги, за исключением случаев, указанных в подпункте 138.3 пункта 138 настоящих Правил;
  • на трамвайных путях и в непосредственной близости от них, если это создаст препятствие для движения трамваев;
  • в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки или другие технические средства организации дорожного движения;
  • на тротуарах, кроме специально отведенных мест, обозначенных дорожным знаком «Место стоянки» («Место стоянки такси»).

Допускается остановка транспортных средств дорожно-эксплуатационной и коммунальной служб, автомобилей с наклонной белой полосой на бортах, а также других транспортных средств, обслуживающих торговые и другие организации, расположенные непосредственно у тротуаров, на время выполнения работ либо загрузки (разгрузки) транспортного средства при условии обеспечения безопасности дорожного движения;

  • на газонах и других участках с зелеными насаждениями;
  • на проездах во дворах со стороны, прилегающей к жилой застройке;
  • в местах, где стоящее транспортное средство создаст препятствие для движения, работы транспортных средств оперативного назначения и транспортных средств дорожно-эксплуатационной и коммунальной служб (въезды во дворы и выезды из них, проезды в арках, узкие местные проезды, места размещения контейнеров для сбора бытовых отходов и др.);
  • ближе 10 метров от служебных дверей магазинов, через которые производятся погрузочно-разгрузочные работы, закрытых ворот, в том числе ворот гаражей.

За нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства с нарушением правил дорожного движения, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере одной базовой величины.

Совершение повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, либо неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, влечет наложение штрафа в размере двух базовых величин.

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