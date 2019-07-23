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Водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с фурой в Червенском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Червенском районе столкнулись легковой автомобиль и фура. В результате происшествия погиб водитель легковушки.
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Лобовое столкновение произошло 23 июля около 17.15 на трассе М4. Сообщается, что 23-летний водитель легковушки Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом MAN.
От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте аварии. Специалисты проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.
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Новости Беларуси. В Червенском районе столкнулись легковой автомобиль и фура. В результате происшествия погиб водитель легковушки. Эту информацию сообщает БЕЛТА...
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