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Психолог высказалась о форме в школе

24.07.2019 11:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии образования Института психологии БГПУ – Алла Музыченко.

С точки зрения психологии детской, подростковой, правильно ли, когда все дети выглядят одинаково и нет возможности себя проявить?

Психолог высказалась о форме в школе

Алла Музыченко, кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии образования Института психологии БГПУ:
Для детей младшего школьного возраста, когда они, ещё социализируясь, находятся на этапе адаптации, приспособления, для них это вот единство, общность очень важны. Всё равно будут какие-то небольшие отличные элементы одежды. А подросток может внести более креативное решение в тот же деловой стиль принятой в школе одежды. Мы же можем спросить у детей: «Чего ж ты не в пижаме пришёл сегодня?» Спортсмены, водолазы, парашютисты, медицинские работники – у них есть какая-то специальная одежда, подходящая ситуации. Она имеет свою целесообразность.

Люди в материале: Алла Музыченко
 
 
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Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии образования Института психологии БГПУ...
 
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