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Психолог высказалась о форме в школе
Источник материала: СТВ
Гость программы
С точки зрения психологии детской, подростковой, правильно ли, когда все дети выглядят одинаково и нет возможности себя проявить?
Алла Музыченко, кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии образования Института психологии БГПУ:
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Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии образования Института психологии БГПУ...
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