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Психолог рассказала, как уладить конфликт учителя и подростка
Источник материала: СТВ
Гость программы
По мере взросления появляются новые учителя и у ребёнка иногда возникают конфликты. Он закрывается, говорит, что не будет ходить на этот урок. Как разрешить такой конфликт, потому что в старших классах это бывает часто?
Алла Музыченко, кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии образования Института психологии БГПУ:
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Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии образования Института психологии БГПУ...
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