ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Психолог рассказала, как уладить конфликт учителя и подростка

24.07.2019 11:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии образования Института психологии БГПУ – Алла Музыченко.

По мере взросления появляются новые учителя и у ребёнка иногда возникают конфликты. Он закрывается, говорит, что не будет ходить на этот урок. Как разрешить такой конфликт, потому что в старших классах это бывает часто?

Психолог рассказала, как уладить конфликт учителя и подростка

Алла Музыченко, кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии образования Института психологии БГПУ:
Это может, скорее всего, возникать в подростничестве. Потому что именно тогда появляется такое чёрно-белоке восприятие мира, категоричность. Но это очень важный момент, потому что он помогает, обозначив вот эти вот крайности, определиться потом, в дальнейшем со своей личностной позицией. И, конечно, здесь некоторая тревожность ребёнка, связанная с необходимостью, задачами, потребностью самореализации, создаёт гипертрофированное порой восприятие, то есть искажённое, каких-то слов, каких-то ситуаций. Важно говорить с ребёнком о том, что в решении, во взаимодействии двух сторон всё равно виноваты две стороны. И всегда можно что-то сделать. И вот именно поддержать его качества такие субъектности, инициативы, решения о том, что всегда можно что-то сделать.

Люди в материале: Алла Музыченко
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии образования Института психологии БГПУ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минобороны: каждый год в армии пять человек совершают суицид
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика