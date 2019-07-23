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Стивен Сигал прокатился на струнном транспорте Юницкого

24.07.2019 12:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стивен Сигал на днях снова заглянул в Беларусь — на этот раз он стал гостем фестиваля здорового образа жизни «Шимко собирает друзей». Попутно американский актер посетил и ЭкоТехноПарк SkyWay в Марьиной Горке.


Фото предоставлено пресс-службой ЗАО «Струнные технологии»

20 июля Стивен Сигал вместе с супругой Эрдэнэтуяа Бацук осмотрел парк и прокатился на струнном транспорте.

Как нас заверили в пресс-службе, американской звезде боевиков не платили за рекламу — посетить технопарк ему посоветовал организатор фестиваля, белорусский пауэрлифтер Кирилл Шимко.

Сам же актер сказал в видео интервью, что его волнуют вопросы здорового образа жизни и улучшения экологии.


Фото предоставлено пресс-службой ЗАО «Струнные технологии»

Напомним, под брендом SkyWay генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий развивает проект высокоскоростного «струнного транспорта».

По задумке инженера, транспортные модули на стальных колесах должны двигаться по рельсам, протянутым между опорами. Рельса-струна — это пучок предварительно напряженных натяжением стальных проволок, помещенных в заполненный бетоном корпус. Сам транспорт поднят на высоту нескольких метров над землей.

Скорости инженер обещал намного выше, чем в современных поездах, — до 500 км/ч за городом и до 150 км/ч — в его пределах. И хотя в активной фазе проект находится уже более 10 лет, до сих пор нет ни одного коммерческого образца техники. Раньше инженер уже пробовал запустить свои проекты в России и Литве. Однако успехом его инициативы не увенчались, а в Литве против него и вовсе выдвинули подозрения в мошенничестве.

Развивается SkyWay за счет инвестиций, в том числе физических лиц, со всего мира. Инвесторам предлагается стать акционерами головной компании проекта путем покупки доли (инвестиции в private equity) и заработать в будущем на повышении роста стоимости компании. Позже у бывшего сотрудника SkyWay со счета исчезли доли компании.

Из последних новостей — белорусский струнный транспорт решил развиваться в Дубае.

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Напомним, что американский актер приехал в Беларусь на фестиваль «Шимко собирает друзей».
 
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