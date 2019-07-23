Источник материала: Tut.by

С 1 августа в Беларуси вырастут пособия при рождении детей, которые зависят от размера бюджет прожиточного минимума. Напомним, со следующего месяца БПМ увеличится на 6,89 рубля — до 230,91 рубля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Пропорционально росту БПМ изменятся размеры единовременного пособия в связи с рождением первого ребенка, с 1 августа оно составит 2 309,1 рубля (сейчас — 2 240,2 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 232,74 рубля (сейчас — 3 136,28 рубля).

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 августа вид пособия размер пособия сумма, рублей пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) 50% БПМ 115,46 (сейчас — 112,01) на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на детей, кроме ребенка-инвалида 50% БПМ 115,46 (112,01) на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на ребенка-инвалида 70% БПМ 161,64 (156,81) по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) с I и II степенью утраты

здоровья с III и IV степенью утраты

здоровья до исполнения

ребенку возраста 3 лет с III и IV степенью утраты

здоровья после исполнения

ребенку возраста 3 лет 100% БПМ 100% БПМ 120% БПМ 230,91 (224,02) 230,91 (224,02) 277,09 (268,82) на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 70% БПМ 161,64 (156,81)

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 230,91 рубля (сейчас — 224,02 рубля).

С 1 августа также поднимут пособия на детей до трех лет, однако размер повышения пока неизвестен.

Правительство пересмотрит действующую господдержку семей с детьми, ранее сообщил премьер-министр Сергей Румас. Глава правительства заявил, что в ближайшей перспективе усилия правительства будут сконцентрированы на дополнительной поддержке семей с детьми — детских пособиях, жилье, пенсионных гарантиях многодетным матерям, повышении доступности репродуктивных технологий, в первую очередь ЭКО.

Власти также могут пересмотреть выплату пособий семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид. «Вопрос продолжения выплаты пособия на других детей старше 3 лет после достижения ребенком-инвалидом 18 лет будет проработан при комплексной корректировке законодательства о государственных пособиях», — сообщают в Минтруда.

Напомним, в марте этого года сообщалось , что для семей, которые воспитывают детей, подготовили изменения. Среди них — поднять пособия на детей, решить проблему страхового стажа для матерей 4 детей и разрешить использовать семейный капитал после достижения ребенком 3-летнего возраста.

Некоторым семьям с детьми могут также поднять пособия. Сейчас семьям, в которых несколько детей, одному из которых меньше 3 лет, ежемесячно платят пособие, которое составляет половину бюджета прожиточного минимума. И размер этих выплат не зависит от количества детей.

Сейчас хотят выплачивать это пособие в зависимости от числа детей. Предлагается дифференцировать это пособие: трое детей — 50% от БПМ, четверо — 75%. Семьям с 5 детьми, одному из которых меньше 3 лет, предлагают поднять размер пособия до 125% от БПМ.

Еще одно из предлагаемых изменений — включать в общий трудовой стаж, который важен для начисления пенсии, декретный отпуск матерей, воспитывающих 4 детей.

Сегодня максимальная продолжительность включаемых в трудовой стаж периодов ухода за ребенком — 9 лет. Независимо от количества детей. У кого трое детей, тем декретный отпуск включается в трудовой стаж в полном объеме, а для матерей пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы.