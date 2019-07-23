До 975 тысяч долларов. Сколько стоят рекламные посты в инстаграмах спортсменов

Фото: juventus.com

Один пост в инстаграме Криштиану Роналду стоит 975 тысяч долларов. Второе место среди спортсменов занял Неймар (722 тысячи), третье — Лионель Месси (648 тысяч). В топ-10 также попали Дэвид Бекхэм, ЛеБрон Джеймс, Рональдиньо, Гарет Бэйл, Златан Ибрагимович, Вират Кохли и Луис Суарес.

Таким образом, в десятку вошли восемь футболистов, один баскетболист и один игрок в крикет.