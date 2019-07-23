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До 975 тысяч долларов. Сколько стоят рекламные посты в инстаграмах спортсменов
Источник материала: Tut.by
Агентство Hopper Один пост в инстаграме Криштиану Роналду стоит 975 тысяч долларов. Второе место среди спортсменов занял Неймар (722 тысячи), третье — Лионель Месси (648 тысяч). В топ-10 также попали Дэвид Бекхэм, ЛеБрон Джеймс, Рональдиньо, Гарет Бэйл, Златан Ибрагимович, Вират Кохли и Луис Суарес. Таким образом, в десятку вошли восемь футболистов, один баскетболист и один игрок в крикет.
Один пост в инстаграме Криштиану Роналду стоит 975 тысяч долларов. Второе место среди спортсменов занял Неймар (722 тысячи), третье — Лионель Месси (648 тысяч). В топ-10 также попали Дэвид Бекхэм, ЛеБрон Джеймс, Рональдиньо, Гарет Бэйл, Златан Ибрагимович, Вират Кохли и Луис Суарес.
Таким образом, в десятку вошли восемь футболистов, один баскетболист и один игрок в крикет.
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Агентство Hopper опубликовало стоимость размещения рекламных постов в инстаграмах звезд. В топ-3 самых дорогих аккаунтов вошла и страница футболиста Криштиану...
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