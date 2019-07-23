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Стало известно, за сколько купили самую дорогую квартиру в Минске в первой половине 2019 года
Источник материала: Tut.by
Самой крупной сделкой на рынке жилой недвижимости столицы в первом полугодии 2019 года стала реализация шестикомнатной квартиры на Жасминовой за почти 500 тысяч долларов. Об этом сообщает агентство «
Недвижимость Жасминовой, 2 Г за Нацбиблиотекой была продана новому владельцу за 485 тысяч долларов в эквиваленте. Площадь апартаментов — 250,7 квадратных метров, следовательно, «квадрат» обошелся покупателю в 1 935 долларов.
Однако это не наиболее крупный показатель, если говорить о самом дорогом квадратном метре. Такой рекорд был зарегистрирован при купле-продаже однокомнатной квартиры на Победителей, 27. Квартира площадью 47,5 «квадратов» была продана за 161 тысячу долларов в эквиваленте, а значит, метр обошелся покупателю в 3 389 долларов.
— Предмет сделки расположен на 25-м этаже МФК «Славянский квартал», который находится в непосредственной близости от Свислочи и Троицкого предместья, что могло повлиять на цену квадратного метра, — отметили специалисты Национального кадастрового агентства.
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При этом стоимость квадратного метра в этой квартире не самая высокая.
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