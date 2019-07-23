ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, за сколько купили самую дорогую квартиру в Минске в первой половине 2019 года

24.07.2019 12:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Самой крупной сделкой на рынке жилой недвижимости столицы в первом полугодии 2019 года стала реализация шестикомнатной квартиры на Жасминовой за почти 500 тысяч долларов. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Национальное кадастровое агентство.


Недвижимость Жасминовой, 2 Г за Нацбиблиотекой была продана новому владельцу за 485 тысяч долларов в эквиваленте. Площадь апартаментов — 250,7 квадратных метров, следовательно, «квадрат» обошелся покупателю в 1 935 долларов.

Однако это не наиболее крупный показатель, если говорить о самом дорогом квадратном метре. Такой рекорд был зарегистрирован при купле-продаже однокомнатной квартиры на Победителей, 27. Квартира площадью 47,5 «квадратов» была продана за 161 тысячу долларов в эквиваленте, а значит, метр обошелся покупателю в 3 389 долларов.


— Предмет сделки расположен на 25-м этаже МФК «Славянский квартал», который находится в непосредственной близости от Свислочи и Троицкого предместья, что могло повлиять на цену квадратного метра, — отметили специалисты Национального кадастрового агентства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом стоимость квадратного метра в этой квартире не самая высокая.
 
Новости дня
Новости разные
 
И сколько заплатят? "Транснефть" определилась с компенсацией за грязную нефть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика