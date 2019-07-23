Стало известно, за сколько купили самую дорогую квартиру в Минске в первой половине 2019 года

Источник материала: Tut.by

Самой крупной сделкой на рынке жилой недвижимости столицы в первом полугодии 2019 года стала реализация шестикомнатной квартиры на Жасминовой за почти 500 тысяч долларов. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости » со ссылкой на Национальное кадастровое агентство.





Недвижимость Жасминовой, 2 Г за Нацбиблиотекой была продана новому владельцу за 485 тысяч долларов в эквиваленте. Площадь апартаментов — 250,7 квадратных метров, следовательно, «квадрат» обошелся покупателю в 1 935 долларов.

Однако это не наиболее крупный показатель, если говорить о самом дорогом квадратном метре. Такой рекорд был зарегистрирован при купле-продаже однокомнатной квартиры на Победителей, 27. Квартира площадью 47,5 «квадратов» была продана за 161 тысячу долларов в эквиваленте, а значит, метр обошелся покупателю в 3 389 долларов.





— Предмет сделки расположен на 25-м этаже МФК «Славянский квартал», который находится в непосредственной близости от Свислочи и Троицкого предместья, что могло повлиять на цену квадратного метра, — отметили специалисты Национального кадастрового агентства.