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И сколько заплатят? "Транснефть" определилась с компенсацией за грязную нефть
Источник материала: Партизан
Определен максимальный размер выплат из-за грязной нефти в «Дружбе»
Совет директоров «Транснефти» принял решение установить сумму компенсации на уровне $15 за баррель некондиционной нефти, передает РИА Новости.
Пострадавшая сторона должна будет документально подтвердить понесенные убытки.
Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь понесла убытки "на сотни миллионов долларов".
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Определен максимальный размер выплат из-за грязной нефти в «Дружбе»
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