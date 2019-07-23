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И сколько заплатят? "Транснефть" определилась с компенсацией за грязную нефть

24.07.2019 12:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Определен максимальный размер выплат из-за грязной нефти в «Дружбе»



Совет директоров «Транснефти» принял решение установить сумму компенсации на уровне $15 за баррель некондиционной нефти, передает РИА Новости.

Пострадавшая сторона должна будет документально подтвердить понесенные убытки.

Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь понесла убытки "на сотни миллионов долларов".
 
 
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Определен максимальный размер выплат из-за грязной нефти в «Дружбе»
 
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