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Самой крупной сделкой в Минске в 2019 году стала продажа квартиры почти за полмиллиона долларов

24.07.2019 12:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самой крупной сделкой в первом полугодии 2019-го года в Минске стала реализация шестикомнатной квартиры на ул. Жасминовой, 2Г.
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Дом на Жасминовой, квартиру в котором купили почти за полмиллиона далларов

Недвижимость была продана новому владельцу за 485 тыс. долларов в эквиваленте. Площадь апартаментов — 250,7 кв. м, следовательно, «квадрат» обошелся покупателю недорого, всего в 1 935 долларов.

Если же говорить о самом дорогом квадратном метре, то такой рекорд был зарегистрирован при купле-продаже однокомнатной квартиры на пр. Победителей, 27. Квартира площадью 47,5 кв. м была продана за 161 тыс. долларов в эквиваленте, а значит, «квадрат» обошелся покупателю в $3 389.


"Предмет сделки расположен на 25-м этаже МФК «Славянский квартал», который находится в непосредственной близости от Свислочи и Троицкого предместья, что могло повлиять на цену квадратного метра", —  рассказали «Минск-Новости» в Национальном кадастровом агентстве.
 
Теги: Минск
 
 
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Самой крупной сделкой в первом полугодии 2019-го года в Минске стала реализация шестикомнатной квартиры на ул. Жасминовой, 2Г.
 
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