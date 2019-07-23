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Самой крупной сделкой в Минске в 2019 году стала продажа квартиры почти за полмиллиона долларов
Источник материала: Партизан
Самой крупной сделкой в первом полугодии 2019-го года в Минске стала реализация шестикомнатной квартиры на ул. Жасминовой, 2Г.
Дом на Жасминовой, квартиру в котором купили почти за полмиллиона далларов
Недвижимость была продана новому владельцу за 485 тыс. долларов в эквиваленте. Площадь апартаментов — 250,7 кв. м, следовательно, «квадрат» обошелся покупателю недорого, всего в 1 935 долларов.
Если же говорить о самом дорогом квадратном метре, то такой рекорд был зарегистрирован при купле-продаже однокомнатной квартиры на пр. Победителей, 27. Квартира площадью 47,5 кв. м была продана за 161 тыс. долларов в эквиваленте, а значит, «квадрат» обошелся покупателю в $3 389.
"Предмет сделки расположен на 25-м этаже МФК «Славянский квартал», который находится в непосредственной близости от Свислочи и Троицкого предместья, что могло повлиять на цену квадратного метра", — рассказали «
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Самой крупной сделкой в первом полугодии 2019-го года в Минске стала реализация шестикомнатной квартиры на ул. Жасминовой, 2Г.
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