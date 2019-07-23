Сoca-Cola впервые за 133 года будет продавать алкогольный напиток

Как сообщает газета The Wall Street Journal, японское подразделение Coca-Cola ведет переговоры с супермармаркетами и магазинами о начале продаж алкогольного напитка Lemon-Do.





Издание отмечает, что подобные напитки в Японии пользуются большой популярностью и называются Chuhai. Их готовят смешивая газированную воду со вкусами фруктов с местным алкогольным напитком сетю.





Это первый алкогольный напиток, который выпустила Coca-Cola за 133 года существования компании.





Напиток выпускается только с лимонным вкусом. Его крепость варьируется от 3% до 7%.







