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Сoca-Cola впервые за 133 года будет продавать алкогольный напиток
Источник материала: Партизан
Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola планирует осенью начать продавать в Японии свой первый алкогольный напиток, после успешного теста.
Как сообщает газета The Wall Street Journal, японское подразделение Coca-Cola ведет переговоры с супермармаркетами и магазинами о начале продаж алкогольного напитка Lemon-Do.
Издание отмечает, что подобные напитки в Японии пользуются большой популярностью и называются Chuhai. Их готовят смешивая газированную воду со вкусами фруктов с местным алкогольным напитком сетю.
Это первый алкогольный напиток, который выпустила Coca-Cola за 133 года существования компании.
Напиток выпускается только с лимонным вкусом. Его крепость варьируется от 3% до 7%.
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Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola планирует осенью начать продавать в Японии свой первый алкогольный напиток, после успешного теста.
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