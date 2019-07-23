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Сoca-Cola впервые за 133 года будет продавать алкогольный напиток

24.07.2019 12:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola планирует осенью начать продавать в Японии свой первый алкогольный напиток, после успешного теста.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, японское подразделение Coca-Cola ведет переговоры с супермармаркетами и магазинами о начале продаж алкогольного напитка Lemon-Do.

Издание отмечает, что подобные напитки  в Японии пользуются большой популярностью и называются Chuhai. Их готовят смешивая газированную воду со вкусами фруктов с местным алкогольным напитком сетю.

Это первый алкогольный напиток, который выпустила Coca-Cola за 133 года существования компании.

Напиток выпускается только с лимонным вкусом. Его крепость варьируется от 3% до 7%.
 
 
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Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola планирует осенью начать продавать в Японии свой первый алкогольный напиток, после успешного теста.
 
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