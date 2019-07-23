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В визовом центре Литвы обрушился подвесной потолок
Источник материала: Партизан
В визовом центре Литвы, который находится в Минске рядом с центральным автовокзалом в здании на улице Бобруйской, обрушился подвесной потолок.
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В визовом центре Литвы, который находится в Минске рядом с центральным автовокзалом в здании на улице Бобруйской, обрушился подвесной потолок.
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