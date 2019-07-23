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Решена проблема тесноты на центральных креслах в самолете
Источник материала: Партизан
Федеральное управление гражданской авиацией США сертифицировало революционную конфигурацию салона, которая позволит решить проблему тесноты на центральных креслах в самолете. Об этом сообщает The Sun.
Новая конфигурация подразумевает небольшое смещение всех центральных кресел назад. Это позволило увеличить ширину центрального кресла с 18 до 23 дюймов (с 45,7 сантиметров до 53,3 сантиметров). Благодаря зигзагообразной форме подлокотников, пользоваться каждым подлокотником могут сразу два пассажира.
Создание новой конфигурации заняла у компании-разработчика Molon Labe Designs пять лет.
Неназванная американская авиакомпания уже заказала 50 самолетов с новой конфигурацией салона. Заказ должен быть исполнен до конца 2020 года.
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Федеральное управление гражданской авиацией США сертифицировало революционную конфигурацию салона, которая позволит решить проблему тесноты на центральных...
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