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Решена проблема тесноты на центральных креслах в самолете

24.07.2019 12:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Федеральное управление гражданской авиацией США сертифицировало революционную конфигурацию салона, которая позволит решить проблему тесноты на центральных креслах в самолете. Об этом сообщает The Sun.



Новая конфигурация подразумевает небольшое смещение всех центральных кресел назад. Это позволило увеличить ширину центрального кресла с 18 до 23 дюймов (с 45,7 сантиметров до 53,3 сантиметров). Благодаря зигзагообразной форме подлокотников, пользоваться каждым подлокотником могут сразу два пассажира.

Создание новой конфигурации заняла у компании-разработчика Molon Labe Designs пять лет.

Неназванная американская авиакомпания уже заказала 50 самолетов с новой конфигурацией салона. Заказ должен быть исполнен до конца 2020 года.
 
 
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Федеральное управление гражданской авиацией США сертифицировало революционную конфигурацию салона, которая позволит решить проблему тесноты на центральных...
 
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