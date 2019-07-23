Решена проблема тесноты на центральных креслах в самолете









Новая конфигурация подразумевает небольшое смещение всех центральных кресел назад. Это позволило увеличить ширину центрального кресла с 18 до 23 дюймов (с 45,7 сантиметров до 53,3 сантиметров). Благодаря зигзагообразной форме подлокотников, пользоваться каждым подлокотником могут сразу два пассажира.





Создание новой конфигурации заняла у компании-разработчика Molon Labe Designs пять лет.





Неназванная американская авиакомпания уже заказала 50 самолетов с новой конфигурацией салона. Заказ должен быть исполнен до конца 2020 года.