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Oops! Путинский депутат от Чечни назвал Скандинавию... страной

24.07.2019 12:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев 23 июля внес на рассмотрение парламентариев законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года. Документ опубликован на сайте Думы
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В качестве аргумента в пояснительной записке Саралиев приводит опыт «целого ряда стран», где алкоголь покупают позже 18 лет. В частности, к странам, где возраст продажи начинается с 20 лет, депутат отнес... Скандинавию

На это обращает внимание snob.ru

Однако такой страны не существует — это регион на севере Европы, который охватывает, в частности, Скандинавский полуостров и включает в себя Швецию, Норвегию, Данию и Исландию. 

При этом часть стран, которые входят в этот регион, Саралиев привел отдельно.  

Любопытно, что в 2008-2011 года Шамсаил Саралиев был министром Чечни по внешним связям и национальной политике. Затем он стал депутатом Госдумы VI и VII созывов. Саралиев — член пропутинской партии «Единая Россия».
 
 
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Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев 23 июля внес на рассмотрение парламентариев законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года. Документ опубликован на...
 
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