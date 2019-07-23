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Oops! Путинский депутат от Чечни назвал Скандинавию... страной
Источник материала: Партизан
Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев 23 июля внес на рассмотрение парламентариев законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года.
В качестве аргумента в пояснительной записке Саралиев приводит опыт «целого ряда стран», где алкоголь покупают позже 18 лет. В частности, к странам, где возраст продажи начинается с 20 лет, депутат отнес... Скандинавию.
На это обращает внимание
Однако такой страны не существует — это регион на севере Европы, который охватывает, в частности, Скандинавский полуостров и включает в себя Швецию, Норвегию, Данию и Исландию.
При этом часть стран, которые входят в этот регион, Саралиев привел отдельно.
Любопытно, что в 2008-2011 года Шамсаил Саралиев был министром Чечни по внешним связям и национальной политике. Затем он стал депутатом Госдумы VI и VII созывов. Саралиев — член пропутинской партии «Единая Россия».
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Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев 23 июля внес на рассмотрение парламентариев законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года. Документ опубликован на...
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