Oops! Путинский депутат от Чечни назвал Скандинавию... страной

В качестве аргумента в пояснительной записке Саралиев приводит опыт «целого ряда стран», где алкоголь покупают позже 18 лет. В частности, к странам, где возраст продажи начинается с 20 лет, депутат отнес... Скандинавию.





snob.ru На это обращает внимание





Однако такой страны не существует — это регион на севере Европы, который охватывает, в частности, Скандинавский полуостров и включает в себя Швецию, Норвегию, Данию и Исландию.





При этом часть стран, которые входят в этот регион, Саралиев привел отдельно.





Любопытно, что в 2008-2011 года Шамсаил Саралиев был министром Чечни по внешним связям и национальной политике. Затем он стал депутатом Госдумы VI и VII созывов. Саралиев — член пропутинской партии «Единая Россия».