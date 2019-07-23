Родственники известного хоккеиста прилетели из Нью-Йорка в Минск, а у них украли сумку c вещами на $10 тысяч

В кратчайшие сроки сотрудники милиции нашли нечистого на руку таксиста, который забрал оставленный пассажирами багаж.





— Из Нью-Йорка прилетела семья, родственники известного хоккеиста. Добравшись до места проживания, они обнаружили, что не хватает одной сумки. Вернувшись на аэровокзал, нигде ее не нашли и обратились за помощью в милицию, — рассказал начальник отделения уголовного розыска на ВТ Владимир Рудько.





По записям с камер видеонаблюдения установили, что сумка была оставлена на тележке, ее забрал водитель такси, который потом уехал в направлении Минска. Его личность быстро установили, а к вечеру задержали — водитель снова привез пассажиров в аэропорт.









В сумке лежали деньги, ценности, мобильный телефон и другие гаджеты. К счастью, таксист не успел распорядиться чужим имуществом, лишь достал из мобильника сим-карту, которую позже нашли в его автомобиле.





— Задержанный поначалу не признавал вину, утверждал, что ничего чужого не брал, однако сразу сознался, когда увидел себя на видеозаписи, — продолжает Владимир Федорович. — В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 205 УК Республики Беларусь (кража).



