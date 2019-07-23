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Фанаты игр комментируют экранизации от «Мортал Комбата» до «Варкрафта»

24.07.2019 13:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях стала известна дата выхода «Doom: Аннигиляция» — самого долгожданного фильма для поклонников экранизаций компьютерных игр. По такому случаю AFISHA.TUT.BY собрала топ воплощений игровых вселенных в кино и попросила фанатов игр прокомментировать каждый фильм.

«Первому игроку приготовиться»


Режиссер Стивен Спилберг, США, 2018

Помимо признанного режиссерского таланта, у Спилберга есть один прекрасный навык: он умеет чувствовать эпоху и передавать ее через кинематографических героев. К примеру, фильм «Искусственный интеллект» стал красивой притчей о том, как технология превращается в магию и наделяет душой робота. В наши дни, когда киберспорт по объемам вовлеченности аудитории конкурирует с классическими видами спорта, Спилберг представил работу «Первому игроку приготовиться». Пожалуй, это один из немногих примеров экранизации, когда про нее в положительном ключе говорят даже киберспортсмены:

— Что наверняка обрадует любого геймера, так это отсылки на протяжении всего хронометража. И отдельная тема — «пасхалки». Они подобраны умело, их много, и можно потратить вечер на их «разоблачение». Подытоживая, не могу сказать, что это прямо «Библия гейминдустрии», но если интерес к геймингу есть, то фильм наверняка понравится! — поделился своим мнением Роман Полоско, киберспортсмен белорусской команды FCDB Esports.

Возможно, фильм получился таким по той причине, что в его основе все же лежал художественный роман американского писателя Эрнеста Клайна. Сразу после выхода книга стала бестселлером, хвалебные отзывы о ней появились в газете New York Times. В USA Today и вовсе написали, что книга превратили Клайна в «самого горячего гика на планете», а сам фильм журналисты окрестили настоящим «взрывом из поп-культурной смеси».

«Варкрафт»


Режиссер Данкан Джонс, США, 2016

Работа сына Дэвида Боуи вызвала полярные мнения. Одни ждали в нем экранизацию событий третьей части, другие хотели простой сказочки в стиле фэнтази. Но вот кто обрадовался, так это фанаты игры. И что важно, фанаты, начиная с первой части саги про мир Азерот (а она вышла в 1994 году).

— Мне понравилась экранизация Данкана Джонса: раскрыт не только эпический сюжет, но и внутренний мир и мотивация каждого героя. Порадовало, что события в фильме показаны с самого начала истории столкновения людей и орков, в той же хронологии, что и в играх, — рассказывает фанат игры Warcraft, музыкант группы Travm и саунд-продюсер Альберт Литвин. — Гармонично и с любовью к деталям перенесена магическая составляющая и мультяшность оригинальной вселенной. Например, гипертрофированные доспехи и оружие, орки, превосходящие людей по размеру в несколько раз. И при этом картинка реалистична, все фантастические образы воспринимаются как живые.

В западной прессе, правда, Warcraft получил в целом низкие оценки. В Восточной Европе кино приняли тепло и большинство рецензий оказались положительными.

FPS: First Person Shooter


Режиссер Андреас Том, Германия, 2014

Еще одно противоречие с рейтингом ниже четырех, но вот фанатская любовь цифрами не измерена. Андреас Том снял вольную комедийную экранизацию игры Doom с кучей отсылок на нее и микроскопическим бюджетом. Чтобы не тратиться на спецэффекты, находчивый немец просто сделал их в игре восьмибитными. Получилось забавно.

— FPS — это фильм, который в обязательном порядке должно увидеть поколение 90-х, — заключает сценарист по профессии и музыкант по призванию Юлия Щавровская. — Если слова Doom и Quake попадают в цель, то скучно не будет. Что касается ленты, то там воплощенная мечта подростка, который спит и думает, как бы попасть на место героя. Но работа Андреаса Тома не дань ностальгии, а попытка воссоздания олдскульного хаоса. Крайне удачная.

Низкие рейтинги объясняются тем, что фильм заточен под геймеров середины 90-х. Почти все шутки так или иначе связаны со штампами в играх и сценами с зомби. По абсолютно линейному и предсказуемому сюжету главный герой вводит читы, сохраняется и загружается, убивает врагов подручными средствами. Завязка же построена вокруг спасения девушки Линды. Разумеется, что главный злодей, он же злой гений в халате врача, спрятал ее в заброшенном после катастрофы в медицинском корпусе. Кажется, именно оттуда распространяется смертельная пандемия. В общем, классика жанра. Игрового и кинематографического.

«Командир эскадрильи»


Режиссер Крис Робертс, США, 1999

Не очень достоверная с точки зрения сюжета игры экранизация игры Wing Commander. Кому хоть немного симпатична игра, тот наверняка оценит и кино по ней, как неплохой фильм «на один раз». Фанаты же Wing Commander кино не приняли, сочтя его дешевкой. Инженер и геймер Анатолий Стречень признался, что у него, как у фаната игры, есть к фильму вопросы:

— Что тут сказать? Я играл в Wing Commander еще на японской приставке 3DO в детстве. Особенность консоли в том, что вставки между уровнями в игре были отсняты в павильонах кинематографическими сценами. Так вот, у меня ощущение, что съемки для игры, к примеру Phoenix III, были куда лучше, чем экранизация Wing Commander. Кино оставляет впечатление каши. Сама же игра — эмоциональная и атмосферная.

Сюжет крутится вокруг боев с пришельцами и пронизан адреналином космических сражений. Задумка для научной фантастики не новая, но смотрится как сказка или что-то аркадное, игровое. К тому же спецэффекты и декорации выполнены на более-менее приемлемом для конца ХХ века уровне. Что касается сюжета, то журнал «Игромания» написал про главного героя, что тот «наступил на все грабли, на которые только мог». Что ж, только и остается любоваться лазерными перестрелками в космической заварушке.

«Звездный десант»


Режиссер Пол Верховен, США, 1997.

Единственная работа из всего обзора, которая притянута сюда условно за уши. Нет, по великому фильму Пола Верховена, конечно, была сделана игра с одноименным названием. Но будем верными фактологии: в основе лежит книга Роберта Ханлайна «Звездный десант». Вероятно, вместе с Верховеном романом прониклись в компании Blizzard. Экранизация Ханлайна со своей агрессией, драйвом и безжалостной моралью войны — это пример того, как должна выглядеть экранизация игры. Большой фанат игры Starcraft и представитель организации Pavaga Gaming Александр Молочников тоже находит фильм восхитительным:

— Очень много пересечений со Starcraft — культовой игрой конца 90-х. Близарды всегда были хороши в создании одиночных кампаний, максимально вкладываясь в сюжет и визуализацию. Их ролики между эпизодами можно было пересматривать бесконечно. А «Звездный десант» позволил погрузиться в атмосферу противостояния терранов с зергами. Естественно, просмотр фильма одним разом не ограничивался. Даже сейчас захотелось пересмотреть, несмотря на двадцатилетнюю давность.

Верховена за «Звездный десант» частенько критиковали и вменяли то, что сюжет и герои имеют невыносимый милитаристский настрой. Еще эксперимента ради режиссер раскидал по фильму цитаты главного режиссера нацистской Германии — Ленни Рифеншталь (это было сделано, чтобы подчеркнуть военизированность и тоталитарность общества будущего). Вывод может быть один: если геймдев и кинематограф имеют между собой точки соприкосновения, то наибольшее их количество пройдет по хронометражу этого научно-фантастического боевика.

«Мортал Комбат»


Режиссер Пол У. С. Андерсон, США, 1995.

Экранизации файтингов выглядят почти всегда достойно. Это связано с тем, что файтинг лежал в основе гейминга во все времена, а 80-е и 90-е стали рассветом для родственного жанра «боевик». Но помимо зрелищных боев в «Смертельной битве» прекрасный сюжет и потусторонняя, мистическая атмосфера. Отрицательные же рецензии гласят, что работа состоит из штампов и актерская игра в ней плоха. Преподаватель философии и спортсмен Алексей Шкундич считает, что работа не лишена прелести:

— Конечно же, бои там далеки от реальных на ринге. Но вот костюмы и локации для съемок, они такие, как надо. Боевые искусства — это обязательно и духовная составляющая. Работа над собой в первую очередь. И атмосфера «Мортал Комбат» тем хороша, что она действительно заставляет задуматься о том, что единоборства — это красиво и вообще искусство.

Файтинг — это не столько игра актеров, сколько акробатика. И здесь «Смертельная битва» ничуть не уступает аналогичным фильмам по играм «Уличный боец» (Стивен Е. де Соуза, США, Япония, 1994) и Tekken (Дуайт Литтл, США, Япония, 2010).

«Аркада»


Режиссер Альберт Пьюн, США, 1993.

Умная нейросеть создает игру, в которую вовлекает бездельничающих школьников. Те игрой интересуются, а потом попадают из реальности прямиком в компьютерный мир аркады. Компьютерная графика в «Аркаде» такая же наивная, как и игры на восьмибитных приставках. Тем не менее от сюжета отдает какой-то технологической жутью (нечто подобное возникает, когда добираешься до сюжета «Матрицы» сестер Вачовски). Хотя широкой аудитории эта работа может показаться смешной, в ней есть очарование безбюджетного боевика 80-х. Плюс с точки зрения геймдизайна фильм интересен тем, что повторяет усредненный сюжет игры со всем игровым абсурдом.

— Увидела еще в детстве «Аркаду» по ТВ. Что сразу зацепило, так это то, что сделан он был в жанре киберпанка, — делится музыкант проекта Treptow Park Marasma Марина Аскания. — На тот момент — штучный и дефицитный продукт. И тем более для жителя Восточной Европы. Что касается самого фильма, лично для меня он стал предметом вдохновения для написания чип-тюн-музыки. Это мелодии, которые часто звучали фоном в первых компьютерных играх.

Кинематографическая фантастика еще не раз возвращалась к такому же сюжету. Наиболее удачный концепт воплощен в польско-японском фильме «Авалон» (Мамору Осии, 2001).

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У кино и компьютерных игр общее начало - человеческая фантазия. Часто компьютерные игры создаются по мотивам культовых фильмов.
 
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