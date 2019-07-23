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В Слониме задержали подозреваемого в убийстве два года назад мужчины

24.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Житель Слонима задержан по подозрению в убийстве, совершенном в 2017 году. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В ноябре 2017 года от жительницы Слонима поступило заявление о пропаже ее 61-летнего брата. Меры по поиску мужчины результата не дали. Спустя десять суток с момента подачи заявления о его исчезновении Слонимский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело (п.2 ст.167 Уголовно-процессуального кодекса).

«Выяснилось, что пропавший длительное время проживал с семьей за пределами страны, в Слоним вернулся один и жил в доме умерших родителей. С сестрой общался редко, злоупотреблял спиртными напитками. Принятыми мерами местонахождение мужчины установлено не было», — рассказал Сергей Шершеневич. Работа в этом направлении продолжалась, отрабатывались различные версии пропажи мужчины, в том числе и криминальные.

В июле 2019 года была получена оперативная информация о том, что мужчину могли убить. Подозрения пали на 58-летнего жителя Слонима, контактировавшего с пропавшим. «Эта версия нашла свое подтверждение. Подозреваемый дал признательные показания и сообщил, что убил мужчину 9 мая 2017 года в его доме во время конфликта, возникшего при совместном распитии спиртных напитков. После этого закопал тело во дворе», — отметил Сергей Шершеневич. Во время осмотра территории в указанном подозреваемым месте следователи и эксперты обнаружили закопанное в земле тело человека, схожего по приметам с пропавшим.

Слонимским районным отделом Следственного комитета по факту убийства было возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.139 УК). Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Осматриваются изъятые следы и вещественные доказательства. Назначено производство судебно-медицинской и медико-криминалистической экспертиз.

Подозреваемый задержан. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Собираются материалы, характеризующие его личность.

 
 
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Житель Слонима задержан по подозрению в убийстве, совершенном в 2017 году. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по...
 
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