Резидент ПВТ за 3D-голограммы получил европейскую премию

Источник материала: Новости Хотимска

Резидент Парка высоких технологий «Кино-мо Текнолоджис» за 3D-голограммы получил европейскую премию нидерландско-британской торговой палаты NBCC, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

Целью премии NBCC за технологические инновации является признание компании, которая разработала существенный и значимый инновационный продукт, подход или услугу.

«Это первая награда, учрежденная старейшей европейской организацией, а белорусский проект из ПВТ — первый победитель в этой категории. Победителя выбирали по нескольким критериям: технология должна делать жизнь лучше, повышать производительность труда, обладать впечатляющими визуальными и интерактивными возможностями», — отметили в ПВТ.

NBCC (Netherlands British Chamber of Commerce) — агентство, основанное в 1889 году для содействия свободной торговле в Европе.

ООО «Кино-мо Текнолоджис» является центром разработки инновационной системы HYPERVSN. Компания образована 21 июля 2016 года в Минске.