ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Резидент ПВТ за 3D-голограммы получил европейскую премию

24.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Резидент Парка высоких технологий «Кино-мо Текнолоджис» за 3D-голограммы получил европейскую премию нидерландско-британской торговой палаты NBCC, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

Целью премии NBCC за технологические инновации является признание компании, которая разработала существенный и значимый инновационный продукт, подход или услугу.

«Это первая награда, учрежденная старейшей европейской организацией, а белорусский проект из ПВТ — первый победитель в этой категории. Победителя выбирали по нескольким критериям: технология должна делать жизнь лучше, повышать производительность труда, обладать впечатляющими визуальными и интерактивными возможностями», — отметили в ПВТ.

NBCC (Netherlands British Chamber of Commerce) — агентство, основанное в 1889 году для содействия свободной торговле в Европе.

ООО «Кино-мо Текнолоджис» является центром разработки инновационной системы HYPERVSN. Компания образована 21 июля 2016 года в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Резидент Парка высоких технологий «Кино-мо Текнолоджис» за 3D-голограммы получил европейскую премию нидерландско-британской торговой палаты NBCC, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
В РФ за пять дней уничтожили 190 тонн продуктов, ввезенных из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика