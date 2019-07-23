|
Резидент ПВТ за 3D-голограммы получил европейскую премию
24.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Резидент Парка высоких технологий «Кино-мо Текнолоджис» за 3D-голограммы получил европейскую премию нидерландско-британской торговой палаты NBCC, сообщили БЕЛТА в ПВТ.
Целью премии NBCC за технологические инновации является признание компании, которая разработала существенный и значимый инновационный продукт, подход или услугу.
«Это первая награда, учрежденная старейшей европейской организацией, а белорусский проект из ПВТ — первый победитель в этой категории. Победителя выбирали по нескольким критериям: технология должна делать жизнь лучше, повышать производительность труда, обладать впечатляющими визуальными и интерактивными возможностями», — отметили в ПВТ.
NBCC (Netherlands British Chamber of Commerce) — агентство, основанное в 1889 году для содействия свободной торговле в Европе.
ООО «Кино-мо Текнолоджис» является центром разработки инновационной системы HYPERVSN. Компания образована 21 июля 2016 года в Минске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Резидент Парка высоких технологий «Кино-мо Текнолоджис» за 3D-голограммы получил европейскую премию нидерландско-британской торговой палаты NBCC, сообщили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)