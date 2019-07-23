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В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума
24.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Бюджет прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения в расчете на месяц с 1 августа по 31 октября 2019 года составит Br230,91. БПМ повышается на Br6,89.
Размер нового БПМ для основных социально-демографических групп:
В связи с повышением БПМ с 1 августа увеличатся: минимальные трудовые пенсии; социальные пенсии; доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите; надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям пенсионеров; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80 лет; государственные пособия семьям, воспитывающим детей.
Источник: постановление Министерства труда и социальной защиты Беларуси от 19 июля 2019 года №37.
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Бюджет прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения в расчете на месяц с 1 августа по 31 октября 2019 года составит Br230,91. БПМ повышается на Br6,89. Размер нового...
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