В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума

Источник материала: Новости Хотимска

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения в расчете на месяц с 1 августа по 31 октября 2019 года составит Br230,91. БПМ повышается на Br6,89.

Размер нового БПМ для основных социально-демографических групп:

трудоспособного населения — Br257,05;

пенсионеров — Br176,75;

студентов — Br223,93;

детей в возрасте до 3 лет — Br147,18;

детей в возрасте от 3 до 6 лет — Br203,38;

детей в возрасте от 6 до 18 лет — Br250,19.

В связи с повышением БПМ с 1 августа увеличатся: минимальные трудовые пенсии; социальные пенсии; доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите; надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям пенсионеров; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80 лет; государственные пособия семьям, воспитывающим детей.

Источник: постановление Министерства труда и социальной защиты Беларуси от 19 июля 2019 года №37.