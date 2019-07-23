Более 200 статей Трудового кодекса подверглись изменениям

Источник материала: Новости Хотимска

В обновленном Трудовом кодексе подверглись изменениям более 200 статей — с целью имплементации в него ранее принятых нормативных документов, приведения трудового законодательства в соответствие с практикой и придания ему гибкости. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов в пресс-центре БЕЛТА.

Накануне Президент Беларуси подписал закон «Об изменении законов», которым предусмотрены изменения в Трудовой кодекс. Они помогут создать условия для эффективной и гибкой занятости граждан и расширения социально-трудовых гарантий работников. Документ вступит в силу через полгода после официального опубликования.

«Эти изменения и сам документ — результат интенсивной работы многих заинтересованных — Минтруда, ФПБ, объединений нанимателей и, конечно, депутатов. Документ получился сбалансированным. Он учитывает интересы работников и нанимателей, а также современные тенденции на рынке труда. Правкам подверглись более 200 статей», — сказал Игорь Старовойтов.

Он выделил три главных направления изменений, которые становятся традиционными при принятии таких документов. Это приведение в соответствие с новым законодательством (имплементация новых норм в Трудовой кодекс). Здесь речь идет прежде всего о двух документах: декрет №5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» и декрет №29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины», а также указ №180. Второе направление — изменение и совершенствование законодательства с учетом практики применения. И третье направление — повышение гибкости трудового законодательства.