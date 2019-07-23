ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 200 статей Трудового кодекса подверглись изменениям

24.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

В обновленном Трудовом кодексе подверглись изменениям более 200 статей — с целью имплементации в него ранее принятых нормативных документов, приведения трудового законодательства в соответствие с практикой и придания ему гибкости. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов в пресс-центре БЕЛТА.

Накануне Президент Беларуси подписал закон «Об изменении законов», которым предусмотрены изменения в Трудовой кодекс. Они помогут создать условия для эффективной и гибкой занятости граждан и расширения социально-трудовых гарантий работников. Документ вступит в силу через полгода после официального опубликования.

«Эти изменения и сам документ — результат интенсивной работы многих заинтересованных — Минтруда, ФПБ, объединений нанимателей и, конечно, депутатов. Документ получился сбалансированным. Он учитывает интересы работников и нанимателей, а также современные тенденции на рынке труда. Правкам подверглись более 200 статей», — сказал Игорь Старовойтов.

Он выделил три главных направления изменений, которые становятся традиционными при принятии таких документов. Это приведение в соответствие с новым законодательством (имплементация новых норм в Трудовой кодекс). Здесь речь идет прежде всего о двух документах: декрет №5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» и декрет №29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины», а также указ №180. Второе направление — изменение и совершенствование законодательства с учетом практики применения. И третье направление — повышение гибкости трудового законодательства.

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В обновленном Трудовом кодексе подверглись изменениям более 200 статей — с целью имплементации в него ранее принятых нормативных документов, приведения...
 
Новости дня
Новости разные
 
В РФ за пять дней уничтожили 190 тонн продуктов, ввезенных из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские зимние шапки фото вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика