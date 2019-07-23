ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сельхозпредприятия Мстиславщины начали массовую уборку урожая

24.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Сельхозпредприятия Мстиславщины начали массовую уборку урожая. Всего предстоит убрать более 28 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Перед аграриями района поставлены предельно чёткие задачи: обеспечивать бесперебойный выход техники в поле, соблюдать качество уборки и исключить потери зерна.

По оперативной информации управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, по состоянию на вчерашний день в районе убрано 3700 гектаров зерновых, что составляет 5% общей площади. Средняя урожайность — 25,3 центнера с гектара.

Наибольшие площади зерновых и зернобобовых культур предстоит убрать ОАО «Натопа-Агро» — 5906 га, ОАО «СГЦ «Вихра» — 4935 га и ОАО «Сож-Агро» — 3550 га.

Перед аграриями ОАО «МушиноАгро» стоит задача обмолотить хлеб на площади 1565 га, из которых более чем по 300 га занимают пшеница, ячмень и овёс, 212 га рожь и 176 га — посевы тритикале. Нагрузка на один комбайн составляет более 380 гектаров.

— Вся техника исправна, люди готовы трудиться, не считаясь с личным временем, но погодные условия не дают нашим хлеборобам работать в полную силу, — вводит в курс дела агроном Леонид Иванов. Главная задача — в оптимальные сроки и без потерь убрать выращенный урожай.

Сельхозпредприятия Мстиславщины начали массовую уборку урожая

▪ Сплочённый экипаж комбайнеров Александра Путило и Иосифа Михальченко со знанием дела трудится на уборке хлеба. Фото Валентины Кравцовой.

Уверенно ведёт на хлебной ниве комбайн экипаж в составе Александра Путило и Иосифа Михальченко. Мужчины имеют достаточный опыт работы на жатве, поэтому к выходу в поле качественно подготовили технику, регулярно проводят технический осмотр.

Добросовестно и старательно работают комбайнеры Владимир Савельев, Дмитрий Заикин и Владимир Заянчковский. Бесперебойную отвозку зерна от комбайнов обеспечивают Сергей Пстыга, Владимир Малашенко, Василий Козловский.

Среди тех, кто ежегодно в лидерах жатвы, — водитель Владимир Тихонов. В этом году на его счету уже более 300 тонн перевезённого рапса. И на отвозке хлеба нового урожая у Владимира Васильевича отличные показатели.

Валентина КРАВЦОВА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сельхозпредприятия Мстиславщины начали массовую уборку урожая. Всего предстоит убрать более 28 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Перед аграриями...
 
Новости дня
Новости разные
 
Футболист «Арсенала» чуть не подписал майку «Тоттенхэма»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика