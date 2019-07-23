Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Сельхозпредприятия Мстиславщины начали массовую уборку урожая. Всего предстоит убрать более 28 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Перед аграриями района поставлены предельно чёткие задачи: обеспечивать бесперебойный выход техники в поле, соблюдать качество уборки и исключить потери зерна.

По оперативной информации управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, по состоянию на вчерашний день в районе убрано 3700 гектаров зерновых, что составляет 5% общей площади. Средняя урожайность — 25,3 центнера с гектара.

Наибольшие площади зерновых и зернобобовых культур предстоит убрать ОАО «Натопа-Агро» — 5906 га, ОАО «СГЦ «Вихра» — 4935 га и ОАО «Сож-Агро» — 3550 га.

Перед аграриями ОАО «МушиноАгро» стоит задача обмолотить хлеб на площади 1565 га, из которых более чем по 300 га занимают пшеница, ячмень и овёс, 212 га рожь и 176 га — посевы тритикале. Нагрузка на один комбайн составляет более 380 гектаров.

— Вся техника исправна, люди готовы трудиться, не считаясь с личным временем, но погодные условия не дают нашим хлеборобам работать в полную силу, — вводит в курс дела агроном Леонид Иванов. Главная задача — в оптимальные сроки и без потерь убрать выращенный урожай.

▪ Сплочённый экипаж комбайнеров Александра Путило и Иосифа Михальченко со знанием дела трудится на уборке хлеба. Фото Валентины Кравцовой.

Уверенно ведёт на хлебной ниве комбайн экипаж в составе Александра Путило и Иосифа Михальченко. Мужчины имеют достаточный опыт работы на жатве, поэтому к выходу в поле качественно подготовили технику, регулярно проводят технический осмотр.

Добросовестно и старательно работают комбайнеры Владимир Савельев, Дмитрий Заикин и Владимир Заянчковский. Бесперебойную отвозку зерна от комбайнов обеспечивают Сергей Пстыга, Владимир Малашенко, Василий Козловский.

Среди тех, кто ежегодно в лидерах жатвы, — водитель Владимир Тихонов. В этом году на его счету уже более 300 тонн перевезённого рапса. И на отвозке хлеба нового урожая у Владимира Васильевича отличные показатели.

Валентина КРАВЦОВА.