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С 25 по 28 июля ГАИ проводит акцию "Скорость". И не только в эти дни
24.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
С 25 по 28 июля 2019 года Госавтоинспекция Минской области проводит профилактическую акцию «Скорость» и 26 июля 2019 года Единый день безопасного дорожного движения «Сбрось скорость!», сообщает
За 6 месяцев 2019 года на территории Минской области произошло 282 ДТП, в которых 44 человека погибло, 298 – получили травмы различной степени тяжести. 34 ДТП совершили водители в состоянии опьянения.
Анализ аварийности на территории Минской области свидетельствует, что уровень дорожно-транспортного травматизма, связанный с превышением водителями транспортных средств скорости движения, остается по-прежнему довольно высоким.
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