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С 25 по 28 июля ГАИ проводит акцию "Скорость". И не только в эти дни

24.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

С 25 по 28 июля 2019 года Госавтоинспекция Минской области проводит профилактическую акцию «Скорость» и 26 июля 2019 года Единый день безопасного дорожного движения «Сбрось скорость!», сообщает Слуцкi Край.

За 6 месяцев 2019 года на территории Минской области произошло 282 ДТП, в которых 44 человека погибло, 298 – получили травмы различной степени тяжести. 34 ДТП совершили водители в состоянии опьянения. 

Анализ аварийности на территории Минской области свидетельствует, что уровень дорожно-транспортного травматизма, связанный с превышением водителями транспортных средств скорости движения, остается по-прежнему довольно высоким.
 
 
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