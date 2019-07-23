Источник материала: Слуцк Город

С 25 по 28 июля 2019 года Госавтоинспекция Минской области проводит профилактическую акцию «Скорость» и 26 июля 2019 года Единый день безопасного дорожного движения «Сбрось скорость!», сообщает Слуцкi Край .

За 6 месяцев 2019 года на территории Минской области произошло 282 ДТП, в которых 44 человека погибло, 298 – получили травмы различной степени тяжести. 34 ДТП совершили водители в состоянии опьянения.

Анализ аварийности на территории Минской области свидетельствует, что уровень дорожно-транспортного травматизма, связанный с превышением водителями транспортных средств скорости движения, остается по-прежнему довольно высоким.