ГАИ усиливает контроль на железнодорожных переездах!

Источник материала: Асiповiцкi край

С 23 по 26 июля с целью предупреждения гибели и травматизма граждан на объектах железнодорожного транспорта Госавтоинспекция на территории Могилевской области проводит комплекс профилактических мероприятий.

В этот период силы сотрудников ГАИ будут направлены на отработки максимального числа железнодорожных переездов, будут использоваться скрытый контроль за дорожным движением на автомобилях гражданского исполнения и средства видеофиксации нарушений ПДД.

Железнодорожные переезды являются зонами повышенной опасности для автомобилистов, поскольку по ним проезжают поезда на большой скорости, которые не могут остановиться мгновенно и для этого им в лучшем случае требуются сотни метров.

Столкновение транспортного средства с поездом – это серьезный вид дорожно-транспортных происшествий. Такие аварии, несмотря на их относительно небольшое количество, имеют, как правило, очень тяжелые последствия.

Приближаясь к железнодорожному переезду, водитель зачастую сознательно идет на риск, видя приближающийся состав и запрещающие сигналы.

Железнодорожные переезды считаются достаточно опасной зоной, в которой обязательно выполнение определенных правил и требований сигнализации. Шлагбаумы, барьеры, светофоры и дежурные – это не только средства ограничения, но и методы обеспечения безопасности водителей, поэтому нарушать их сигналы нельзя, особенно учитывая то, что за это предусмотрено ощутимое взыскание.

За нарушение правил проезда железнодорожного переезда предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 51 до 102 рублей (ст.18.15 КоАП Республики Беларусь).

Отделение ГАИ ОВД Осиповичского райисполкома