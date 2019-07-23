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Производство молока в Брестской области увеличилось на 7%

24.07.2019 13:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Производство молока увеличилось в первом полугодии во всех районах Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Буткевич.

Производство молока в Брестской области увеличилось на 7%

"Несмотря на экстремальную жару, которая была в начале лета, практически все районы с начала года имеют прибавку по молоку, за исключением Ляховичского. Но за июнь он тоже вышел на уровень прошлого года, и мы думаем, что по итогу года там также будет прирост", - сказал Сергей Буткевич.

Темп роста валового производства молока за первое полугодие по области составил 107,1%. Удой на корову в среднем составил 3063 кг молока, это почти на 200 кг больше по сравнению с началом года. "Минимальная задача на этот год - получить 6100 кг молока от коровы (прирост должен составить около 330 кг) и добавить в валовом производстве примерно 100 тыс. т. Если во втором полугодии мы будем идти примерно такими же темпами, как в первом, выйдем на прогнозный показатель и даже его превысим", - отметил первый зампредседателя облсельхозпрода.

Положительная динамика наблюдается также по товарности молока - 91,3% (+0,5% к уровню прошлого года). "Сейчас практически нет ни одного района, где товарность молока была бы ниже 90%. Это уже не то что средний, а обыденный результат для Брестской области", - подчеркнул Сергей Буткевич. Он обратил внимание на прямую связь между товарностью молока и состоянием здоровья стада, гигиеной и санитарией на молочно-товарной ферме.

В течение ближайших двух-трех лет в регионе планируют на 5-6% увеличить поголовье дойного стада и выйти на производство 2 млн т молока. При этом удой на одну корову должен составить не менее 6,5 тыс. кг. С учетом возможностей агропромышленного комплекса области, плотности и продуктивности скота, это вполне посильная задача, считает первый зампред.

За последние 12 лет валовое производство молока в Брестской области удвоилось - с 835 тыс. т до 1,6 млн т. Поголовье дойного стада увеличилось на 70 тыс. коров

 
 
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  Производство молока увеличилось в первом полугодии во всех районах Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета...
 
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