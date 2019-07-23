ООО «АйПауэр» получило заключение государственной экологической экспертизы

Источник материала: Виртуальный Брест

ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды» выдало официальное заключение эколгической экспертизы по проекту «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт». Внесение изменений» от 16.07.2019 г.





В результате рассмотрения проектной документации было утверждено отрицательное заключение государственной экологической экспертизы в части внесения изменений, связанных с перераспределением показателей на источниках выбросов. При внесение изменений общий заявленный в проекте объём выбросов не изменялся.

Основной причиной отрицательного решения стало не полное предоставление заказчиком проекта результатов измерений (протоколов) ГУ «Республиканский центр аналитического контроля», которое проводило инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ на предмет соответствия проектных параметров выбросов фактическим результатам.

После получения всех протоколов от ГУ «Республиканский центр аналитического контроля» ООО «АйПауэр» вернется в процесс получения положительного экологического заключения в части внесения изменений и продолжит процесс ввода объекта строительства в эксплуатацию в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В настоящее время по проекту есть действующее положительное заключение государственной экологической экспертизы выданное в феврале 2019 года ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды».





Напоминаем, что по просьбе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ООО «АйПауэр» провело дополнительную процедуру проверки корректности настройки газоочистного оборудования в различных режимах технологического процесса. По состоянию на 16.06.2019 из 22 источников выбросов, определенных центром экспертиз для целей принятия завода в эксплуатацию, не подтверждены проектные показатели нормативов допустимых выбросов в отношении одного источника (участок пастонамазки, источник выброса № 20, ГОУ АС-1).