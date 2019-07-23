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В Слонимском районе столкнулись Opel и BMW. Пострадали семь человек, из которых трое - дети

24.07.2019 13:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня утром в Слонимском районе произошло ДТП. Пострадали люди, среди которых — дети, сообщает телеграм-канал пресс-секретаря МВД Беларуси.


Авария произошла на трассе Слоним — Косово возле деревни Деревянчицы. По предварительной информации, 54-летний водитель из Лиды на Opel обгонял грузовик. Автомобилист не рассчитал скорость и расстояние, и его Opel столкнулся с BMW, за рулем которого была 27-летняя жительница Слонима. На место аварии прибыли спасатели, сотрудники ГАИ, медики и следственно-оперативная группа.


Известно, что пострадали водитель BMW и ее дети двух и трех лет, которые во время движения находились в детских сиденьях и были пристегнуты. Также получила травмы 16-летняя сестра женщины-водителя.

В Opel травмы получили пассажиры: 32-летняя женщина из России, ее 7-летний сын и 31-летний сын водителя.

Всех пострадавших доставили в больницу. Водителю Opel оказана помощь без госпитализации.

 
 
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Авария произошла на трассе Слоним - Косово возле деревни Деревянчицы.
 
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