В Минтруда рассказали, что новый Трудовой кодекс изменит для тех, кто работает по контракту

Источник материала: Tut.by

В Беларуси внесли изменения в Трудовой кодекс, соответствующее решение 23 июля подписал Александр Лукашенко. Изменения вступят в силу через шесть месяцев после официальной публикации документа, то есть в январе 2020 года. При этом в обновленном кодексе появилась целая статья для тех, кто работает по контракту. В Минтруда рассказали, какие нововведения появились для контрактников.



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Одно из таких новшеств, которое в ведомстве называют интересным и прорывным, — это заключение контрактов с добросовестными работниками на максимальный срок.

— Сейчас наниматель ограничен тем, что не может заключить контракт меньше чем на год и больше чем на пять лет. Практика показывает, что достаточно часто наниматели применяют такой подход, когда человек работает уже много лет на предприятии, но при этом каждый год заключается контракт на год, — рассказал замминистра труда и соцзащиты Игорь Старовойтов. — Это, конечно, не очень хорошо, поскольку мы должны рассчитывать на то, чтобы работник ощущал определенную связь с предприятием, знал, что если он работает хорошо, с ним не будет расторгнут контракт.

Замминстра труда подробнее пояснил, как будет работать новая система.

— Работник пришел, и с ним заключили первый контракт, например, на год. Это возможно, чтобы проверить, как он работает, чтобы он себя зарекомендовал. В дальнейшем, если работник уже этот год отработал и не допускал нарушений трудовой дисциплины, стоит вопрос о продлении трудовых отношений. Если и наниматель и работник уведомляют друг друга о том, что они хотят продлевать трудовые отношения, то тогда наступает новый порядок продления. Наниматель предлагает заключить работнику контракт до пятилетнего срока. Если контракт был на год, значит, он продлевается еще на четыре, если на два года — то на три, — рассказал Игорь Старовойтов.

В ведомстве рассчитывают, что таким образом ситуация с однолетними контрактами «будет выправлена». Тем не менее, если работник сам не захочет подписывать долгосрочный контракт, заставлять его это делать никто не будет.

— Кодекс предусматривает, что работник по своей инициативе может уведомить нанимателя, что он не на три года, а на год хочет заключить контракт. Это право также сохраняется. Тогда наниматель будет вправе заключить контракт на год, — пояснил Игорь Старовойтов.

В ведомстве ответили и на критику контрактной системы. Ведь работник, с которым заключен контракт, не может уволиться по собственному желанию.

— У нас существует принцип свободы заключения трудового договора. Если вы не хотите работать на контракте и предлагаете нанимателю заключить бессрочный договор, но не договорились — что ж, значит, не договорились по условиям занятости. Поверьте, не только в Беларуси просто так уйти с работы и расторгнуть трудовые отношения, что вы договорились на определенные условия, не так просто, — прокомментировал Игорь Старовойтов. — У нас есть норма, которая позволяет нанимателю изменить существенные условия труда, если он понимает, что не может объективно предоставлять работу на тех условиях, на которых они договорились. Тогда он изменяет существенные условия труда, и работник имеет право уволиться, если он не согласен с этими изменениями. Но просто так их изменить нельзя, это должно быть объективно. Работник всегда это может оспорить. Точно так же это действует и для работника. Если у работника появилась какая-то объективная необходимость поменять работу, есть статья 41, которая говорит о том, что по уважительным причинам можно увольняться. Если наниматель не не признает уважительность причины, точно так же можно в судебном порядке доказать, что эта причина является уважительной.

Штрафы для организаций не будут считаться реальным ущербом, который должен возмещать работник

— Действующая норма декрета № 29 предполагает, что в условиях контракта должна прописываться полная материальная ответственность работника, — рассказал Игорь Старовойтов. — В данном случае получается, что работники, работающие по контракту, несколько отличаются в правовом положении от тех, кто работает по обычным трудовым договорам. Потому что для работников, работающих по трудовым договорам, возможно коллективным договором предусмотреть, что работник будет нести ограниченную материальную ответственность. Для контрактников на данный момент такой возможности нет.

В результате из пункта Трудового кодекса, который описывает содержание контракта, убрали норму об обязательной полной материальной ответственности.

Еще одно изменение касается изменения понятия реального ущерба.

— У нас была такая практика, когда контролирующие органы накладывают штраф на юрлица за определенные нарушение, а руководители организаций эти штрафы, которые изначально полагались юридическому лицу и были соответствующего размера, иногда обязывали возмещать работников. Чтобы этой практики не было, сейчас вносятся изменения, в которых четко описывается, что является реальным ущербом, а работник несет ответственность только за реальный ущерб. И прямо прописывается норма, что штраф не относится к реальному ущербу, — рассказал Игорь Старовойтов.