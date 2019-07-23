В РФ за пять дней уничтожили 190 тонн продуктов, ввезенных из Беларуси

С 15 по 19 июля в России было уничтожено 189,27 тонны различной растениеводческой продукции, ввезенной из Беларуси.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, транспортные средства с продовольствием были задержаны сотрудниками Смоленской таможни, пограничного управления ФСБ РФ по Смоленской области и МВД РФ по Смоленской области. В рамках межведомственного взаимодействия грузы были переданы в управление Россельхознадзора для осуществления дальнейшего контроля.

Специалисты установили, что 12 партий яблок, две из которых пытались ввезти под видом утеплителя из каменной ваты, а также лук-порей, корневой и листовой сельдерей, брокколи, свежий салат, шпинат, руккола и свежая капуста ввозились с территории Беларуси без фитосанитарных сертификатов и иных сопроводительных документов.

Грузы уничтожены путем захоронения после предварительного измельчения.