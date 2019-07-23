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В РФ за пять дней уничтожили 190 тонн продуктов, ввезенных из Беларуси

24.07.2019 13:28 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 15 по 19 июля в России было уничтожено 189,27 тонны различной растениеводческой продукции, ввезенной из Беларуси.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, транспортные средства с продовольствием были задержаны сотрудниками Смоленской таможни, пограничного управления ФСБ РФ по Смоленской области и МВД РФ по Смоленской области. В рамках межведомственного взаимодействия грузы были переданы в управление Россельхознадзора для осуществления дальнейшего контроля.

Специалисты установили, что 12 партий яблок, две из которых пытались ввезти под видом утеплителя из каменной ваты, а также лук-порей, корневой и листовой сельдерей, брокколи, свежий салат, шпинат, руккола и свежая капуста ввозились с территории Беларуси без фитосанитарных сертификатов и иных сопроводительных документов.

Грузы уничтожены путем захоронения после предварительного измельчения.

Напомним, что накануне Россия приняла решение снять с 24 июля ограничения на ввоз яблок белорусского происхождения под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.

 
 
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С 15 по 19 июля в России было уничтожено 189,27 тонны различной растениеводческой продукции, ввезенной из Беларуси.
 
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