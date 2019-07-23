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В аэропорту таксист прихватил забытую приезжими сумку с ценными вещами. Его задержали

24.07.2019 13:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Национальном аэропорту Минск у пассажиров украли сумку с имуществом на 10 тысяч долларов, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на Минский ОВД на воздушном транспорте. Милиция выяснила, забытый багаж забрал таксист.


Фото: Глеб Малофеев

— Из Нью-Йорка прилетела семья, родственники известного хоккеиста. Добравшись до места проживания, они обнаружили, что не хватает одной сумки. Они вернулись на аэровокзал, сумку не нашли и обратились в милицию, — рассказал начальник отделения уголовного розыска Минского ОВД на воздушном транспорте Владимир Рудько.

В забытой сумке лежали деньги, ценности, мобильный телефон и другие гаджеты. По записям с камер видеонаблюдения установили, что багаж оставили на тележке, его забрал водитель такси, который потом уехал в сторону Минска. Его личность быстро установили, а к вечеру задержали в аэропорту — он привез туда пассажиров.

Таксист не успел распорядиться чужим имуществом, лишь достал из мобильника сим-карту, которую позже нашли в его автомобиле.

— Задержанный поначалу не признавал вину, утверждал, что ничего чужого не брал, однако сразу сознался, когда увидел себя на видеозаписи. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 205 УК Республики Беларусь (кража). Все похищенное имущество вернули владельцам.

 
Теги: Минск
 
 
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В забытой сумке лежали деньги, ценности, мобильный телефон и другие гаджеты.
 
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