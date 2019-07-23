В визовом центре Литвы рухнул потолок

Сегодня утром в одном из визовых центров, расположенных в торговом центре, упала часть подвесного потолка. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в ЧП никто не пострадал.

Как сообщается на сайте ведомства, ЧП произошло в литовском визовом центре, который расположен на улице Бобруйской в Торговом центре Galileo. Помещение визового центра находится на шестом этаже здания.

«24 июля в МЧС поступило сообщение о повреждении подвесного потолка на шестом этаже здания по ул. Бобруйской, 6 в помещении визового центра Литвы. По прибытии выяснилось, что произошло обрушение конструкций подвесного потолка на площади около 40 квадратных метров. Пострадавших нет. Люди, находившиеся в центре, самостоятельно покинули помещение», - говорится в сообщении МЧС Беларуси.

Причины произошедшего выясняются, отмечают спасатели.

Фото: МЧС